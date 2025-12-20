巨人の阿部慎之助監督（46）が20日放送のニッポン放送「ショウアップナイター60周年 名球会ラジオ」（土曜後5・20）にゲスト出演。人材豊富な巨人捕手陣についても語った。

進行役を務めた師岡正雄アナウンサー（65）から「阿部監督に聞く！最強の捕手論」をトークテーマに掲げられ、その流れで巨人捕手陣についても聞かれた。

師岡アナから「今季はFAで甲斐選手が入りました。これからジャイアンツ、楽しみな捕手というと岸田選手もいますし、山瀬選手もいると思いますが。もちろん、たくさん捕手いらっしゃいますけども」と水を向けられると「そうですね。その中で存在感出してほしいなっていうのはね。そういう捕手を使いたいなと思うんで」と“存在感”を優先して起用すると明かした。

巨人には小林誠司（36）、甲斐拓也（33）、大城卓三（32）、岸田行倫（29）と侍ジャパン経験のある捕手が4人もおり、山瀬慎之助（24）という次代を担う期待の若手もいる。

「ゲーム出たら、もう…ね。お前が現場監督なんだ！っていうのはよく言って。言われて怒られたりもしましたんで。自分がもっと試合を支配しちゃうんだっていうようなものを出せたら、もっとチームの士気も上がってくると思いますし。だからこそ捕手は（ほかの8人とは）反対向いてて全員に見られてるわけですから。そういうのをね、圧倒的に出してほしいなっていうのはね、捕手全員に期待してますよ」と語った。