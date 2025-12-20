サンドウィッチマン伊達みきお（51）が20日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）に生出演。政治家の使うカタカナ言葉に「わからなくなってくる」と不快感を示した。

この日のゲストはムロツヨシ。リスナーから募るメールテーマについて「ついつい言いたくなっちゃうカタカナ」とアナウンスした。伊達は「なんかコロナのときにすごい聞いた言葉があったよね」と振って「ガバナンスとか？エビデンス？」とたとえを出すと、アシスタントの東島衣里アナが「ソーシャルディスタンスとかも」とつぶやいた。

伊達は「あれ、なんだろうね、ガバナンス…エビデンス」とカタカナ言葉を繰り返した。すると東島アナが「根拠とか」とエビデンスの意味に当たる日本語を示した。富澤たけしも「政治家もよく難しいの使うけど、わかりづらくなってますよ、って」と異議を唱えた。伊達は「あの、分からなくなるんだよ、そういう専門家、特にさ」とボヤキながら「全員知ってると思って言っていたらダメだよね」と話した。

東島アナが「ガバナンスは管理態勢とかビジネスにおいて」と補足説明をした。富澤は「身のまわりで使うカタカナはコロッケですからね」と、伊達が全国のコロッケ巡りをするBS番組に出演していることを引き合いに出した。