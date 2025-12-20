Photo: mio

年末シーズン真っ只なか、人混みでは少しでも荷物を減らして身軽に移動したいですよね。

そんな旅行・帰省に頼もしいのが、1つあれば2役以上をこなしてくれる2in1ガジェット。今からならまだ間に合いますよ〜！

水分×油分をミックス

はじめに紹介するアイテムは、DECORTÉ（コスメデコルテ）の｢薬用 マイクロバーム ローション｣。

ローション（水分）とバーム（油分）がミックスされているので、スキンケア初心者の方にはこれひとつだけでOK。150mlのミストタイプ｢薬用 マイクロバーム ローション ミスト｣と、250mlの｢薬用 マイクロバーム ローション｣の2種類が展開されています。

実際に2週間ほど使ってみると、敏感な肌にも優しく、これ1つでも“もちっ”と潤うような感覚があったとのこと。ぬるぬる、ベタベタが残らないのに長時間保湿してくれます。長時間保湿の秘密は、保湿バームのように濃密な油分を超微細にマイクロカプセル化する独自のテクノロジーにあるようです。

また、低刺激処方、アレルギーテスト済み、無香料など、とにかく優しい処方設計になっています。旅行や帰省に持って行くにはピッタリのスキンケアアイテムです。

機能てんこ盛りなモバイルバッテリー

フィリップスのモバイルバッテリーは機能が盛りだくさんの便利なガジェット。

具体的な特徴は以下の通り。

・10000mAhの大容量（スマホなら1〜2回フル充電） ・ACプラグ付きで充電器にもなる ・急速充電（20W）対応 ・USB-Cケーブルも生えている ・Apple Watchも充電できる ・海外用プラグ付属

と、欲しい機能全部入りの仕上がりに。

「Apple Watchの充電に対応している」というのも大きなメリットです。Apple Watchユーザーは、旅行となると1日で力尽きるApple Watchの充電器も携帯する必要がありましたが、これならスマホ充電からApple Watch充電まで1台でカバー可能です。

海外用プラグも付属しており、グローバルに飛び回るシーンでも持っていけます。これだけ機能網羅して5,000円台でポチれる点もうれしいポイント。隙のない仕上がりのモバイルバッテリーと言えそうです。

Philips(フィリップス) モバイルバッテリー コンセント一体型 10000mAh Apple Watch対応 アップルウォッチ ACプラグ付き 大容量 携帯充電器 PD 20W出力 4台同時充電 折りたたみ式/USB-Cケーブル内蔵/パススルー機能/ディスプレイ搭載/プラグ変換可能 PSE認証済 ホワイト DLP4350Q

メリット多めの腰巻きバッグ

meanswhile（ミーンズワイル）の｢ULTRAWEAVE™ MINIMAL BODY BAG（CARBON BLACK）｣は、腰回りに装着するミニマルなバッグ。

必要最低限の小物類だけなら、スマートに収納することができます。重さもわずか50gと軽量なのもうれしいポイント。これなら身軽に移動できそう。

また、小さいながらも収納パワーがある点も特徴。収納したい物のサイズや量によってバッグ自体のサイズが拡張されるエキスパンダブルデザイン（蛇腹のようなデザイン）が採用されており、ビジュアル以上の収納力があるんです。

さらに、外側にはD輪が付属しており、カラビナを引っ掛けて鍵をぶら下げることもできるようになっています。

中にカイロなどを入れれば「お腹まわりを温める」ための防寒対策としても使用可能。機能の拡張性に富んでいる点も特徴です。

加えて、海外などの旅先ではセキュリティを考えた時に、収納物を｢身につけられる｣のは、大切なものを守る点でも一役買ってくれそうです。

旅行や帰省の際、大きいカバンと別に移動用のバッグとして持っていると非常に便利なのではないでしょうか。

