お笑いコンビ「ダウンタウン」の浜田雅功が２０日放送のＭＢＳテレビ「ごぶごぶ」に出演。お正月にまつわる仰天のカミングアウトをした。

この日は柔道女子４８キロ級でパリ五輪金メダルの角田夏実と大阪住吉区・住吉大社でロケ。浜田が「ちなみにあなた、初詣とかは行くんですか？」と尋ねると、角田は「初詣、行きます。家族で行ったりもします」と即答した。

これに浜田が「え！ 毎年？ ちゃんと行ってる？」とやや大げさに驚くと、角田は「毎年。ちゃんと行ってます。３日に行くようにしてます」と笑みを見せた。

浜田はさらに「あらららら…。それなんか、行かへんと気持ち悪いとかあるんですか？ 年の初めに」と不思議そうに確認。角田が「あーありますね。行かない年ないです。本当にないと思います」とうなずくと、浜田は「ない！？ すいませんけど…１回も、俺１回も行ったことないんですよ、初詣」と衝撃告白した。

角田に「ちょっと時期ズラしてとか。２月にとか」と聞かれた浜田は、「あーないです。だいぶ（神様が）怒ってはるかも分からへん…」と苦笑い。

その後、２人でおみくじを引いたが、角田の「大吉」に対して浜田は「凶」。その文面をまじまじとみつめた浜田は「こんなことある？ あ、これ当たってるかも。『仕事運：前向きに考えよう』…。う〜ん…ちょっとまあね、止まってるとこもあります」と意味深な言葉をつぶやいていた。