「日本駆け込み寺」再建を託された26歳の重圧に衝撃…岡崎紗絵が見た「並大抵ではない覚悟」
●事務局長の逮捕で補助金・寄付金打ち切りに
俳優の岡崎紗絵が、フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)のナレーション収録に臨んだ。担当したのは、21日放送の「26歳 きょうも崖っぷち〜歌舞伎町 駆け込み寺の危機〜」。大都会・歌舞伎町で「日本駆け込み寺」の再建を託された、26歳の新代表・清水葵さんを追った作品だ。
26歳という年齢では抱えきれないほどの重圧を背負い、最前線に立ち続ける清水さんの姿に強い衝撃を受けたという岡崎。人と人とのつながりが希薄になりつつある現代において、「駆け込み寺」が持つ意味や、支える側・支えられる側の関係性について、ナレーションを通じて深く考えさせられたと語る――。
『ザ・ノンフィクション』のナレーションを担当した岡崎紗絵
○「安心して助けを求められる居場所を」
世界有数の歓楽街、新宿・歌舞伎町にある「日本駆け込み寺」は、23年にわたって、DV、ストーカー、金銭トラブル、命を絶つことを考える人など、行き場を失い、居場所のない人々を支えてきた。しかし今年5月、事務局長が薬物所持で逮捕されると、東京都からの補助金や支援者からの寄付金が、突然打ち切られることになった。
危機的状況の中、再建を託されたのが26歳の新代表・清水葵さん。自らも複雑な事情を抱え、いじめに苦しんだ過去を持つ彼女は、ボランティアや被災地支援を通じ「安心して助けを求められる居場所を作りたい」という強い思いを抱いてきた。
だが現実は厳しく、家賃の支払いは常にギリギリで綱渡りの金策に奔走する毎日。それでも8月に活動を再開すると、行き場のない若者に休憩の場を提供し、歌舞伎町の夜回りも始めた。
そんな中、18歳でホストにのめり込んだ女性が頻繁に訪れるように。彼女にとって駆け込み寺は「居心地が良い場所」だという。やがて彼女は清水さんを手伝う側に回り、支援の輪は少しずつ広がっていく。
駆け込み寺を守りたい…清水さんは存続のためイベントや街頭募金を企画し、さらに24時間相談できる“居場所”を作ろうとするのだが…。
涙を見せる清水葵さん (C)フジテレビ
○「自分も何か協力しなくては」と思わせる人柄
新宿・歌舞伎町。フジテレビで放送されたドラマ『新宿野戦病院』(24年7月期)で、橋本愛が演じたNPO法人「Not Alone」の代表・南舞の活動を目にした人や、ニュースなどで断片的に知っている人も多いだろう。活動資金が底をつきそうな状況の中、その渦中に自ら飛び込み、先頭に立って動く決断をした清水さんの毅然とした姿は、ナレーションを務めた岡崎の目にも鮮烈に映ったという。
「ご本人もいろんな経験をしてきたとおっしゃっていましたけど、トー横の問題など、大変なことだと分かっていながら、自分事として捉え、中に中に入り込んで、先陣を切ってやっていく。その姿勢が本当に素晴らしいなと思いました。ドラマさながら自傷行為でケガをした若い女性が駆け込んできて、葵さんが手当てする場面もありましたが、あの場所では珍しくないことなんでしょうね。きっと日常なんですよね」
トー横界隈にたむろするZ世代の若者たちが日々巻き起こすトラブルにも淡々と向き合う清水さんは、決して自らの感情を大きく表に出すタイプではない。しかし、その静かな佇まいとは裏腹に、世代を問わず多くの人を自然と巻き込んでいく力がある。
「本当に並み大抵の覚悟で取り組んでいるわけではないということが画面越しにも伝わりますし、周りにも『支援したい』『自分も何か協力しなくては申し訳ない』と思わせるような、日頃の地道な活動や人柄が、葵さんにはあるんだろうなと感じました」
番組には、「日本駆け込み寺」の創設者で、清水さんが「師匠」と慕う玄秀盛さんを、2003年に『ザ・ノンフィクション』で取材した際の映像も流れる。11年には、玄さんの半生に基づき、渡辺謙が企画・主演したスペシャルドラマ『愛・命〜新宿歌舞伎町駆け込み寺〜』(テレビ朝日系)も放送されるなど大いに注目を集め、玄さんは、その後も現場に立ち続けてきたが、今年、事務局長の逮捕後、自ら責任を取って辞任。裏方として補助金返還に対処するが(※10月に共同代表理事に復帰、行政対応や資金調達を担う)、一度は「俺はもうダメだ…」と絶望していた、と清水さんが明かす場面は岡崎の胸にも深く刺さったという。
「本当に胸にズシッときました。それこそ20年以上もの長きにわたり、歌舞伎町でいろんな人々を見つめ、傷ついた子どもたちとも一番に関わってきたであろう方が、あんなふうに葵さんに弱音を漏らすほど、思い詰められた時期があったんだと思うと…」
●コミュニケーションを重ねないと心の扉が開きづらい時代
いまや時代が変わり、AI相手なら24時間いつでも誰にも気兼ねすることなく、自分の悩みを話せるようにもなってきた。Z世代の若者たちのニーズにフィットした「令和の時代ならではの駆け込み寺」の在り方を、清水さんが模索する場面も描かれる。
「いろんなツールが発展して便利になっている反面、以前よりさらに人の温もりを感じにくくなってしまったのかなと思います。人と人が密に関わったり、ぶつかり合ったりする場が少なくなっていて、悩みごとを口にしにくくなっている。何度も何度もコミュニケーションを重ねないと、心の扉が開きづらい時代なのかもしれませんね」
そんな岡崎自身も、最近はAIを活用することがあるという。
「周りの人から『チャッピー(ChatGPT)は、すごく的確にアドバイスをくれるよ』と勧められて、とりあえず手相を見てもらいました。『私、どんな感じ?』って(笑)。基本的には“(自分にとって)いいこと”しか言ってくれないのですが、『もうちょっと辛口で』とお願いすれば、それに対応してくれるのも結構面白くて。あとは、『ゆくゆくはこんなふうになりたいんだけど、どんなルートをたどったら、最短で目標にたどり着けるかな?』みたいな感じで効率化するためのアドバイスをもらったりもしていますが、私の場合、悩み相談はチャッピーよりやっぱり生身の人にしたいです」
歌舞伎町で夜回りをする清水さん (C)フジテレビ
○「私とは精神の成熟度が全然違います」
番組では、久しぶりに実家に帰省する清水さんにも密着。愛情を注いで育てた娘が働く「駆け込み寺」の窮状を気に掛ける父親とのやり取りも、印象的な場面の一つだ。
「やっぱり、ご両親は心配ですよね。しっかりしているように見えても、まだ26歳。仕事でもプライベートでも、これからもっともっと輝いていくであろう娘がこんなふうに心身をすり減らして窮地に立たされていたら、心配しない親はいないと思います」
遠くでハラハラしながら見守る親の思いと、現場に立ち続ける清水さんの覚悟――そのすれ違いを目の当たりにした岡崎は、「すごく“親子だな”と思いました」と語る。
「お父さんも葵さんに対してかなり熱を持って話していましたけど、葵さんからすると『いや、もう今やってるから』と言いたくなる気持ちもあって…。普通だったら、口論になりそうなところ、そういった場面でさえも、葵さんは自分の感情をグッと抑えている。本当に達観していますよね。私とは精神の成熟度が全然違います」
また、かつて支援されていた若い女性たちが、「過去の自分の失敗を反面教師にしてほしい」とばかりに、今度は支援する側として駆け込み寺を手伝う姿も描かれる。
「彼女たちは、きっとこれまでたくさん危険な目にも遭ってきたのだと思いますし、また違った意味で人生経験が他の人たちより豊富なのではないでしょうか。人とのつながりが希薄になっている時代だからこそ、同じような痛みや苦しみを抱え、その場所に流れ着いてしまった背景も知っている若い人同士が、共に支え合うコミュニティとして、駆け込み寺の存在価値がますます高まっているのではないかと思います」
●今までにない役どころに挑戦した2025年
番組では、清水さんが気心の知れた地元の先輩と話す中で、「30(歳)になったら…」と未来に想いを馳せる一幕もある。今年11月に、ちょうど30歳の誕生日を迎えたばかりの岡崎は、自らの20代と今後の展望についてこう語る。
「薄い言葉で申し訳ないですが…、日々駆け抜けていると、30まで本当にあっという間だと思うんです。私自身も20代で吸収してきたものを、自分の色に変えて昇華できる、自分のカラーを作っていけるような30代にしていけたらいいなと思っています」
今回は、30周年を迎えた『ザ・ノンフィクション』の年内最終回(※大みそかの4時間SPを除く)にあたる。2025年の活動を振り返り、岡崎は、「個人的にはドラマが中心の1年でしたが、とても充実していました。今までにない役どころに挑戦した年でもあります」と話す。
というのも、26年1月期の連続ドラマ『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』(フジテレビ系)で演じるのは、「酒好きで酒乱の一面も持つ猪突猛進な性格」という役どころなのだそう。
「これまで私が演じてきた役柄とはだいぶイメージが違うので、『どう見えるかな』というところと向き合いながらお芝居をさせていただいて、すごく勉強になりました。きっと新しい“岡崎紗絵”になっていると思います。ぜひ楽しみにしていてください」
●岡崎紗絵1995年11月2日生まれ、愛知県出身。モデルとして 2012年『ミスセブンティーン』でグランプリを獲得しデビュー。ファッション誌『Ray』の専属モデルを約9年間務めた。俳優としては、ドラマ『教場II』『花嫁未満エスケープ』『GTO リバイバル』『あのクズを殴ってやりたいんだ』『なんで私が神説教』など話題作に出演。映画では『mellow』『ブラック・ショーマン』など数々の作品に出演した。1月8日から放送開始する新ドラマ『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』にも出演する。俳優とモデルの活躍が多岐にわたる。
渡邊玲子 映画配給会社、新聞社、WEB編集部勤務を経て、フリーランスの編集・ライターとして活動中。国内外で活躍する俳優・映画監督・クリエイターのインタビュー記事やレビュー、コラムを中心に、WEB、雑誌、劇場パンフレットなどで執筆するほか、書家として、映画タイトルや商品ロゴの筆文字デザインを手掛けている。イベントMC、ラジオ出演なども。 この著者の記事一覧はこちら
俳優の岡崎紗絵が、フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)のナレーション収録に臨んだ。担当したのは、21日放送の「26歳 きょうも崖っぷち〜歌舞伎町 駆け込み寺の危機〜」。大都会・歌舞伎町で「日本駆け込み寺」の再建を託された、26歳の新代表・清水葵さんを追った作品だ。
『ザ・ノンフィクション』のナレーションを担当した岡崎紗絵
○「安心して助けを求められる居場所を」
世界有数の歓楽街、新宿・歌舞伎町にある「日本駆け込み寺」は、23年にわたって、DV、ストーカー、金銭トラブル、命を絶つことを考える人など、行き場を失い、居場所のない人々を支えてきた。しかし今年5月、事務局長が薬物所持で逮捕されると、東京都からの補助金や支援者からの寄付金が、突然打ち切られることになった。
危機的状況の中、再建を託されたのが26歳の新代表・清水葵さん。自らも複雑な事情を抱え、いじめに苦しんだ過去を持つ彼女は、ボランティアや被災地支援を通じ「安心して助けを求められる居場所を作りたい」という強い思いを抱いてきた。
だが現実は厳しく、家賃の支払いは常にギリギリで綱渡りの金策に奔走する毎日。それでも8月に活動を再開すると、行き場のない若者に休憩の場を提供し、歌舞伎町の夜回りも始めた。
そんな中、18歳でホストにのめり込んだ女性が頻繁に訪れるように。彼女にとって駆け込み寺は「居心地が良い場所」だという。やがて彼女は清水さんを手伝う側に回り、支援の輪は少しずつ広がっていく。
駆け込み寺を守りたい…清水さんは存続のためイベントや街頭募金を企画し、さらに24時間相談できる“居場所”を作ろうとするのだが…。
涙を見せる清水葵さん (C)フジテレビ
○「自分も何か協力しなくては」と思わせる人柄
新宿・歌舞伎町。フジテレビで放送されたドラマ『新宿野戦病院』(24年7月期)で、橋本愛が演じたNPO法人「Not Alone」の代表・南舞の活動を目にした人や、ニュースなどで断片的に知っている人も多いだろう。活動資金が底をつきそうな状況の中、その渦中に自ら飛び込み、先頭に立って動く決断をした清水さんの毅然とした姿は、ナレーションを務めた岡崎の目にも鮮烈に映ったという。
「ご本人もいろんな経験をしてきたとおっしゃっていましたけど、トー横の問題など、大変なことだと分かっていながら、自分事として捉え、中に中に入り込んで、先陣を切ってやっていく。その姿勢が本当に素晴らしいなと思いました。ドラマさながら自傷行為でケガをした若い女性が駆け込んできて、葵さんが手当てする場面もありましたが、あの場所では珍しくないことなんでしょうね。きっと日常なんですよね」
トー横界隈にたむろするZ世代の若者たちが日々巻き起こすトラブルにも淡々と向き合う清水さんは、決して自らの感情を大きく表に出すタイプではない。しかし、その静かな佇まいとは裏腹に、世代を問わず多くの人を自然と巻き込んでいく力がある。
「本当に並み大抵の覚悟で取り組んでいるわけではないということが画面越しにも伝わりますし、周りにも『支援したい』『自分も何か協力しなくては申し訳ない』と思わせるような、日頃の地道な活動や人柄が、葵さんにはあるんだろうなと感じました」
番組には、「日本駆け込み寺」の創設者で、清水さんが「師匠」と慕う玄秀盛さんを、2003年に『ザ・ノンフィクション』で取材した際の映像も流れる。11年には、玄さんの半生に基づき、渡辺謙が企画・主演したスペシャルドラマ『愛・命〜新宿歌舞伎町駆け込み寺〜』(テレビ朝日系)も放送されるなど大いに注目を集め、玄さんは、その後も現場に立ち続けてきたが、今年、事務局長の逮捕後、自ら責任を取って辞任。裏方として補助金返還に対処するが(※10月に共同代表理事に復帰、行政対応や資金調達を担う)、一度は「俺はもうダメだ…」と絶望していた、と清水さんが明かす場面は岡崎の胸にも深く刺さったという。
「本当に胸にズシッときました。それこそ20年以上もの長きにわたり、歌舞伎町でいろんな人々を見つめ、傷ついた子どもたちとも一番に関わってきたであろう方が、あんなふうに葵さんに弱音を漏らすほど、思い詰められた時期があったんだと思うと…」
●コミュニケーションを重ねないと心の扉が開きづらい時代
いまや時代が変わり、AI相手なら24時間いつでも誰にも気兼ねすることなく、自分の悩みを話せるようにもなってきた。Z世代の若者たちのニーズにフィットした「令和の時代ならではの駆け込み寺」の在り方を、清水さんが模索する場面も描かれる。
「いろんなツールが発展して便利になっている反面、以前よりさらに人の温もりを感じにくくなってしまったのかなと思います。人と人が密に関わったり、ぶつかり合ったりする場が少なくなっていて、悩みごとを口にしにくくなっている。何度も何度もコミュニケーションを重ねないと、心の扉が開きづらい時代なのかもしれませんね」
そんな岡崎自身も、最近はAIを活用することがあるという。
「周りの人から『チャッピー(ChatGPT)は、すごく的確にアドバイスをくれるよ』と勧められて、とりあえず手相を見てもらいました。『私、どんな感じ?』って(笑)。基本的には“(自分にとって)いいこと”しか言ってくれないのですが、『もうちょっと辛口で』とお願いすれば、それに対応してくれるのも結構面白くて。あとは、『ゆくゆくはこんなふうになりたいんだけど、どんなルートをたどったら、最短で目標にたどり着けるかな?』みたいな感じで効率化するためのアドバイスをもらったりもしていますが、私の場合、悩み相談はチャッピーよりやっぱり生身の人にしたいです」
歌舞伎町で夜回りをする清水さん (C)フジテレビ
○「私とは精神の成熟度が全然違います」
番組では、久しぶりに実家に帰省する清水さんにも密着。愛情を注いで育てた娘が働く「駆け込み寺」の窮状を気に掛ける父親とのやり取りも、印象的な場面の一つだ。
「やっぱり、ご両親は心配ですよね。しっかりしているように見えても、まだ26歳。仕事でもプライベートでも、これからもっともっと輝いていくであろう娘がこんなふうに心身をすり減らして窮地に立たされていたら、心配しない親はいないと思います」
遠くでハラハラしながら見守る親の思いと、現場に立ち続ける清水さんの覚悟――そのすれ違いを目の当たりにした岡崎は、「すごく“親子だな”と思いました」と語る。
「お父さんも葵さんに対してかなり熱を持って話していましたけど、葵さんからすると『いや、もう今やってるから』と言いたくなる気持ちもあって…。普通だったら、口論になりそうなところ、そういった場面でさえも、葵さんは自分の感情をグッと抑えている。本当に達観していますよね。私とは精神の成熟度が全然違います」
また、かつて支援されていた若い女性たちが、「過去の自分の失敗を反面教師にしてほしい」とばかりに、今度は支援する側として駆け込み寺を手伝う姿も描かれる。
「彼女たちは、きっとこれまでたくさん危険な目にも遭ってきたのだと思いますし、また違った意味で人生経験が他の人たちより豊富なのではないでしょうか。人とのつながりが希薄になっている時代だからこそ、同じような痛みや苦しみを抱え、その場所に流れ着いてしまった背景も知っている若い人同士が、共に支え合うコミュニティとして、駆け込み寺の存在価値がますます高まっているのではないかと思います」
●今までにない役どころに挑戦した2025年
番組では、清水さんが気心の知れた地元の先輩と話す中で、「30(歳)になったら…」と未来に想いを馳せる一幕もある。今年11月に、ちょうど30歳の誕生日を迎えたばかりの岡崎は、自らの20代と今後の展望についてこう語る。
「薄い言葉で申し訳ないですが…、日々駆け抜けていると、30まで本当にあっという間だと思うんです。私自身も20代で吸収してきたものを、自分の色に変えて昇華できる、自分のカラーを作っていけるような30代にしていけたらいいなと思っています」
今回は、30周年を迎えた『ザ・ノンフィクション』の年内最終回(※大みそかの4時間SPを除く)にあたる。2025年の活動を振り返り、岡崎は、「個人的にはドラマが中心の1年でしたが、とても充実していました。今までにない役どころに挑戦した年でもあります」と話す。
というのも、26年1月期の連続ドラマ『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』(フジテレビ系)で演じるのは、「酒好きで酒乱の一面も持つ猪突猛進な性格」という役どころなのだそう。
「これまで私が演じてきた役柄とはだいぶイメージが違うので、『どう見えるかな』というところと向き合いながらお芝居をさせていただいて、すごく勉強になりました。きっと新しい“岡崎紗絵”になっていると思います。ぜひ楽しみにしていてください」
●岡崎紗絵1995年11月2日生まれ、愛知県出身。モデルとして 2012年『ミスセブンティーン』でグランプリを獲得しデビュー。ファッション誌『Ray』の専属モデルを約9年間務めた。俳優としては、ドラマ『教場II』『花嫁未満エスケープ』『GTO リバイバル』『あのクズを殴ってやりたいんだ』『なんで私が神説教』など話題作に出演。映画では『mellow』『ブラック・ショーマン』など数々の作品に出演した。1月8日から放送開始する新ドラマ『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』にも出演する。俳優とモデルの活躍が多岐にわたる。
渡邊玲子 映画配給会社、新聞社、WEB編集部勤務を経て、フリーランスの編集・ライターとして活動中。国内外で活躍する俳優・映画監督・クリエイターのインタビュー記事やレビュー、コラムを中心に、WEB、雑誌、劇場パンフレットなどで執筆するほか、書家として、映画タイトルや商品ロゴの筆文字デザインを手掛けている。イベントMC、ラジオ出演なども。 この著者の記事一覧はこちら