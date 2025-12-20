『黒が定番』になっている人へ！【ユニクロ】大人がこなれる“この色”♡「グレー色パンツ」

つい、黒を選んでしまう……。いつものコーデにマンネリ気味の人は、洗練された印象を与えこなれ感アップを狙えるグレーを取り入れてみて。今回は【ユニクロ】から、ミドル世代におすすめしたい「グレー色パンツ」をご紹介。スッキリと着こなせるスウェットパンツや、オンオフ使えるキレイ見えパンツなど。大人のデイリーコーデに大活躍しそうなアイテムがラインナップ。

洗練された着こなしを楽しめるスウェットパンツ

【ユニクロ】「ヒートテックボアスウェットパンツ」\3,990（税込）

裏面に、ヒートテックの機能を持つ、ふわふわのボア素材を使用したスウェットパンツ。裾リブのジョガーデザインでスッキリとした印象に。暖かそうなのに着膨れして見えにくく、洗練された着こなしを楽しめそうなのが魅力です。部屋着っぽく見えそう……とスウェットパンツに苦手意識のあるミドル世代も、デイリーカジュアルに取り入れやすそうです。

穿くだけでこなれて見える注目のコラボパンツ

【ユニクロ】「フリースワイドパンツ」\2,990（税込・セール価格）

【NEEDLES（ニードルズ）】との初コラボコレクションということで大注目の「UNIQLO and NEEDLES（ユニクロ アンド ニードルズ）」。フリース素材が暖かそうなワイドパンツは、NEEDLESのアイコンでもあるバタフライのロゴ刺繍に加え、サイドテープの一癖デザインが特徴で、一点投入するだけでこなれ感のある着こなしを楽しめそう。裾のドローコードをキュッと絞れば、シルエットの調整も可能です。

機能性満載！ オンオフ使えるキレイ見えパンツ

【ユニクロ】「ウォームストレッチパンツ」\4,990（税込）

保温機能を持つ裏起毛素材を使用した、タイツなしでも暖かく過ごせそうなパンツ。公式サイトによると「従来の二層構造から一層構造になり、着ぶくれしにくくすっきり見える」とのこと。裾にかけて細くなるテーパードシルエットがスマートな印象も与え、オンにもオフにも活躍しそうです。ファスナーポケット付き & 撥水加工機能付きなのも嬉しいポイント。

1枚でもサマ見え！ あったかおしゃれを楽しめるレギンス

【ユニクロ】「ヒートテックウルトラストレッチレギンスパンツ」\2,990（税込・セール価格）

ユニクロの冬アイテムを代表する、ヒートテックシリーズのレギンスパンツ。「ウルトラストレッチの機能を持つ素材を使用」（公式サイトより）しているため、穿き心地の良さも期待できます。また、ポケットやボタンのサイズ感やステッチワークなど、ディテールにこだわったというデザインで1枚でもサマ見え。レイヤードもしやすく、冬コーデのバリエーションが広がりそうです。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i