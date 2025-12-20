ママさんにはべったり甘えるのに、パパさんには超塩対応…！？あまりにもわかりやすく態度を変える猫さんが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で1.2万回再生を突破し、「初対面の人にするやつ(笑)」「同じ家の人なのにこれだけ態度が違うのが不思議ですw」「笑いっぱなしでした」といったコメントが寄せられました。

ママさん限定の甘えん坊さん

YouTubeチャンネル『うこまチャンネル』に投稿されたのは、ママさんとパパさんとで態度が違いすぎる猫さんの様子です。

今回の主役は、冒頭から可愛すぎるごめん寝を披露してくれたキジトラ猫の「こいくち(愛称こいちゃん)」ちゃん。警戒心が強く臆病な性格だそうですが、ママさんにだけ甘えん坊なのだといいます。

ママさんが寛いでいれば自らべったりと甘え、なでなでも大好きなこいちゃん。さらには名前を呼ぶと愛らしい声でお返事をしてくれたり、健気に撫でられ待ちをしたり。完全に心を許していて、とっても幸せそうです。

豹変するこいちゃん

ところが、パパさんが触ろうとすると、隅で固まって明らかな警戒モードに突入。イカ耳のうえ、瞳孔が開いた強張った表情で目も合わせず…という、本当に同じ猫さんなのかと疑ってしまうような豹変ぶりです。

かろうじて指1本でのお触りを許されても、いつでもパンチができるようにスタンバイ中というなんとも切ない状況だったそう。そこでパパさん、こちらを向いたまま手だけを差し出す作戦に出ます。

予想通りの展開

ドキドキなパパさんに「大丈夫よ、目合ってないから」と声をかけるママさんでしたが…。次の瞬間、速攻でフラグ回収をしたこいちゃんの鋭いパンチが炸裂！これには思わずママさんも笑ってしまい、なぜかパパさんは満面の笑みだったといいます。

悲しいことに、唯一お触りが許されているのはごはん前の数秒だけというパパさんですが、こいちゃんへの愛は膨らむ一方なのだとか。いつかその愛が、こいちゃんに伝わることを切に願っています！

投稿には「こいちゃん可愛い～♡何でだろーこの差ww」「気持ちいいたたきっぷりでしたね」「こいちゃんってなんでこんなに味があるのー笑」「主♂様には申し訳ないけどこいちゃんの塩対応面白すぎです」「パンチされてもめげない主♂さん、頑張れ」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『うこまチャンネル』では、うーちゃん・こいちゃん姉妹と後輩猫まめちゃんの日常の様子が投稿されています。一進一退だというこいちゃんとパパさんのこれまでの様子も観ることができますよ。

