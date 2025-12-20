呼んでも来ない猫が、飼い主さんの“泣き声”を聞いた途端に…？その後の健気な行動がイケメンすぎると、SNSで反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で71万再生を突破し、「猫の困ったやつだなって顔してて可愛い」「はいはい行きますよお感かわいいwwww」といった声があがりました。

【動画：呼んでも来なかった猫→『泣き真似』をしてみると…『胸キュン必至』の瞬間】

不動のごちゃん

TikTokアカウント「@goma0610」に投稿されたのは、入浴中に泣き真似をする飼い主さんの元へと駆けつける、白黒ハチワレの「ご」ちゃんの姿をおさめた動画です。

お口周りのおヒゲ模様がチャームポイントのごちゃんは、ある日、飼い主さんの入浴中、少しだけ開けられたドアの前で待機していたそう。お風呂に入る気分ではなかったのか、飼い主さんが「こっちきて」と呼んでみても、お座りをしたままその場を動かなかったといいます。

飼い主さんが泣くと一変！

しかし、飼い主さんが泣き真似を始めた途端、ごちゃんはぴくりと反応。すぐに前足でドアを開けようと引っかきましたが、折り戸は動かなかったのだとか。そこで今度は、頭も同時にねじ込んで、ドアの隙間を広げる作戦に変更し、見事に成功したそう。

それでもまだ通れないことに気付いたごちゃんは、泣き真似を続ける飼い主さんのお顔をチラリと確認。再び前足と頭を器用に使ってなんとかドアをこじ開けると、お風呂に入ってきてくれたのだとか。そして心配そうに鳴きながら浴槽のふたに飛び乗り、ついに飼い主さんの元へときてくれたといいます。

優しいごちゃん♡

ごちゃんが来てくれた途端、飼い主さんはピタリと泣き真似をやめて、「助けに来てくれたの？」とご機嫌に。ごちゃんは首を横に振りながらも、大人しく撫でられてくれたといいます。

呼んでも来ない時でも、泣き真似をすると大抵きてくれるというごちゃんの優しさに、思わず胸がときめいてしまいます。

この優しすぎるごちゃんの対応に、動画の視聴者からは「泣き真似始まった途端焦ってドア開けてるの優しすぎるw」「頭でこじ開けようとしてんのまじで優しいわ」「分かって来てくれる猫ちゃん優しい」「溺れてると思ってるんかな笑」「泣き声聞こえたらすぐ来てくれるの！優しい猫ちゃん♡」「どうしたのー？に聞こえるw」「ほんまに健気でかわいいやっちゃ♡」「猫顔の彼氏憧れる～♡」といったコメントがよせられました。

ごちゃんの可愛さを世界に広めたいという飼い主さんのTikTokアカウント「@goma0610」では、思わず笑顔になってしまう、ごちゃんとハムスターの何気ない日常の様子をおさめた動画が多数投稿されています。

