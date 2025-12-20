クリスマスまで『マライア・キャリー』を避けては通れないのか!?←やっぱ無理です

クリスマスが近づいてくると、まちにはクリスマスツリーやイルミネーションが飾られます。

そしてそれに合わせるように、クリスマスソングが流れ出します。いろいろなクリスマスソングがあるなかで、普通に生活をしていると毎年絶対、100パーセントの確率で一度は耳に入ってくるのが、マライア・キャリーの『恋人たちのクリスマス（All I Want for Christmas Is You）』なんです。

自分からCDや音源を聴こうとしているわけではないのに、まちかどやお店、クリスマスイベントやメディア関係などから流れてきて聴いてしまうんです。

別に嫌いな曲ではないし、むしろ好きなのですが、いままでよく耳にしていたのはたまたまかもしれませんので、「この曲を聴かずに今年（2025年）のクリスマスを迎えることができるのか？」を検証してみました。



というか、無理でした。のっけの2025年12月1日に入ったカフェではすでにクリスマスツリーが飾られていて、店内にはクリスマスソングがかかっていました。「これは（良い意味で）ヤバいな」と思ってたら、コーヒーを飲みはじめてすぐに『恋人たちのクリスマス』が……。



検証をスタートしたその日に聴いてしまいました（笑）。

次の日は聴かなかったですが、12月3日に家に帰ると、家族がこの曲をYouTubeで再生しながら鼻歌を歌っていて……。またもや、聴いてしまいました（笑）。

12月4日には、乗った車のステレオからラジオが流れていて、「続いてのリクエストで、マライア・キャリーの『恋人たちのクリスマス』」と、移動中に聴いてしまいました。



そして、同じ日です。到着した現場のイベント会場でも流れていて、聴いてしまいました（笑）。

12月5日には、マライア・キャリーが歌っているバージョンではないインストではありますが、イルミネーション会場で何回もリピートされていました。

とまあ、その後も何回も耳にして検証にならないぐらい。それほど、今年も聴いてしまっているんです。

この曲は1994年にリリースされましたが、30年以上経ったいまも「クリスマスソングといえばコレ」と君臨しているんでしょうね。

世界的にみても、クリスマス時期になると再生回数が急増。いまなお、ヒット記録をどんどん更新中なんだそうで、聴かずにクリスマスを迎えるなんて、土台無理な話なんでしょうね。

ですから、「クリスマスまでにマライアキャリーの『恋人たちのクリスマス』を一体何回聴いてしまうのか？」に検証内容を変更したほうがええなあ、と思いました。

※ラジオ関西『バズろぅ！』2025年12月20日放送回より



（『バズろぅ！』ラジオパーソライター・わきたかし）