Mrs. GREEN APPLE・大森元貴、“旅の必需品”明かす「家から持って行った何かみたいなもので安心しています」 きょう『アナザースカイ』出演
Mrs. GREEN APPLEの大森元貴（Vo／Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key）が、きょう20日放送の日本テレビ系『Google Pixel presents ANOTHER SKY』（後11：00）にゲスト出演する。同日、番組のインスタグラムが更新され、大森が旅にまつわる一問一答に応えた。
【写真】自撮り風動画にファン「えっ近い近い！」ミセス大森元貴
投稿でショート動画が公開され、旅の必需品を聞かれると「ええっ…難しいな。石鹸…固形石鹸」と回答。「家から持って行った何かみたいなもので安心していますね」と答えた。
続けて「旅先で必ずすることは？」と聞かれると「散歩ですね。街並みをお散歩させてもらって、写真を撮ったりとか」「今回のドイツも楽しかったし。ヨーロッパは街並みが本当に、日本でなかなか見れないものばかりなので、すごく楽しいです」と回答。
また「ドイツに来て感動したことは？」との質問には「空気が違いますよね」と即答。「なんかもう質感が違くて、おしゃれ！みたいなのがもう、ぱっと外出て感動しました」と振り返った。最後に見どころについて「はしゃいでる僕らが見れるんじゃないかなと」などと呼びかけた。
この投稿にファンからは「めちゃくちゃ楽しみにしています」「わちゃわちゃ3人が見れるなんてこんな贅沢なことないよ」など期待のコメントが続々。また、自撮り動画に「えっ近い近い」「顔が近いー」という声も寄せられた。
なお、この日の放送は1時間スペシャルとなる。
【写真】自撮り風動画にファン「えっ近い近い！」ミセス大森元貴
投稿でショート動画が公開され、旅の必需品を聞かれると「ええっ…難しいな。石鹸…固形石鹸」と回答。「家から持って行った何かみたいなもので安心していますね」と答えた。
また「ドイツに来て感動したことは？」との質問には「空気が違いますよね」と即答。「なんかもう質感が違くて、おしゃれ！みたいなのがもう、ぱっと外出て感動しました」と振り返った。最後に見どころについて「はしゃいでる僕らが見れるんじゃないかなと」などと呼びかけた。
この投稿にファンからは「めちゃくちゃ楽しみにしています」「わちゃわちゃ3人が見れるなんてこんな贅沢なことないよ」など期待のコメントが続々。また、自撮り動画に「えっ近い近い」「顔が近いー」という声も寄せられた。
なお、この日の放送は1時間スペシャルとなる。