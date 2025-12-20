ＡＫＢ４８の小栗有以が２０日、都内で初のフォト＆スタイルブック「ＡＢ型の左利き」（宝島社）の発売記念イベントを行った。

温泉好きの小栗のリクエストを反映し大分で撮影。「ＡＫＢ４８が２０周年という記念の年になって、日本武道館や色んな場所でコンサートをさせていただけて、武道館では会場の半分ぐらいが女性のファンの方だった。男女問わず、いろんな方に楽しんでいただけるスタイルブックを発売することができてうれしい」と笑顔をみせた。

ＡＫＢは大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」に２０１９年以来、６年ぶり１３回目の出場が決定。ＯＧメンバーとメドレーで「フライングゲット」「ヘビーローテーション」「恋するフォーチュンクッキー」「会いたかった」を披露する。

紅白への意気込みを尋ねられた小栗は「あの頃のＡＫＢの先輩方と一緒にステージに立ったことがなかったので、先日の武道館で初めて一緒に立って先輩方の強みやすごさ、今のＡＫＢとの違いを肌で感じてすごく勉強になった」と謙虚なまなざし。「紅白では学んだことをしっかりと生かしながら今のＡＫＢの強さも出せたら。私たちもあの頃の先輩方に負けないくらいのパフォーマンスを出せたら、お互いが熱くなっていいものが見せられるのかな」と語った。

また紅白で楽しみにしていることについて尋ねられると、「Ｍｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥさんはライブに行かせていただくくらい好きなので、声が聴けるのがすごくうれしい」と語った。