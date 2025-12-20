ハイヒール・モモコ、デニムショーパンコーデ披露「着こなしさすが」と反響
【モデルプレス＝2025/12/20】お笑いコンビ・ハイヒールのモモコが12月20日、自身のInstagramを更新。ショートパンツのコーディネートを披露し、反響が寄せられている。
【写真】61歳大御所芸人「着こなしさすが」ショーパン×ニーハイコーデ
モモコは「真夜中市場+のセット、クリスマス雰囲気で可愛かったです」と、自身が出演する「真夜中市場＋〜ハイヒールの本音でイイすぎます」（カンテレ／毎週金曜深夜〜）で紹介したグッズをバックにした写真などを投稿。赤い袖のラインが可愛らしいベストに、デニムのショートパンツ、ニーハイのソックスというコーディネートで、スラリと細い脚がのぞいている。
この投稿は「ずっと可愛い」「着こなしさすが」「ニーハイ似合う」「カジュアルコーデでもオーラある」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
