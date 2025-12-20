「今日好き」米澤りあ、オフショルミニワンピ姿に絶賛の声「デコルテが綺麗」「スタイル抜群」
【モデルプレス＝2025/12/20】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた米澤りあが12月19日、自身のInstagramを更新。オフショルダーのミニワンピース姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」変顔バズった18歳美女「デコルテが綺麗」美ボディ露出オフショルミニワンピ衣装
◆米澤りあ、オフショルミニワンピで人気番組出演報告
フジテレビ系『突然ですが占ってもいいですか？』（毎週月曜深夜0時55分〜）の公式YouTubeチャンネルへ出演した米澤は「ずーーーーっと見てた『突然ですが占ってもいいですか？』出演決まって嬉しかった〜」と、喜びを綴り、クリームカラーのオフショルダーミニワンピースを着用し、壁に掛かった番組タイトルを指差す姿を投稿。肩元がすっきりと見えるデザインが、華奢なシルエットを際立たせている。「私はいつか時代劇出ます」と今後の展望にも触れている。
◆米澤りあの投稿に反響
この投稿にファンからは「オフショルが似合いすぎる」「番組出演おめでとう」「可愛い」「デコルテが綺麗」「スタイル抜群」「時代劇出演も楽しみ」「笑顔が可愛すぎる」などとコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。米澤は「ニャチャン編」「ホアヒン編」「夏休み編2024」に参加した。（modelpress編集部）
