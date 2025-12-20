BLACKPINK・ジェニー、ストラップレスドレス姿で登場！“砂時計ウエスト”を披露【独自写真】

ガールズグループBLACKPINKのジェニーが、ソウル・高尺（コチョク）スカイドームで開催された音楽授賞式「The 17th Melon Music Awards」で白黒の対比が際立つドレスで視線を釘付けにした。

【写真】ジェニー、ギリギリを攻めた挑発衣装

12月20日、ジェニーは白色のトップスに黒色のボリュームスカートを合わせたツーピースのドレスを選択した。

トップスはシンプルなスクエアネックラインのスリムフィットのデザインですっきりした印象を強調した。特に、肩の部分にクリスタルの装飾を加え、華やかさを加えた。

ボトムスは、ボリューム感溢れる黒色のチュールスカートで、ドラマチックなシルエットを完成させた。地面にまでつくロング丈のスカートは、動きに合わせて優雅に広がり、レッドカーペットならではの華やかさを加えた。

ジェニー

また、センターパートの長いストレートヘアを自然に流し、洗練された雰囲気を演出した。メイクは、ヌードトーンのリップと自然な陰影で淡泊に仕上げ、ドレスの存在感を浮き彫りにした。

ジェニーのこの日のスタイルは、ブラック＆ホワイトのクラシックな配色にボリューム感のあるシルエットを加え、優雅でありながらも存在感のあるレッドカーペットルックを完成させたと評価されている。

◇ジェニー プロフィール

1996年1月16日生まれ。2016年にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。グループ内ではメインラッパーとサブボーカルを担当。2018年に『SOLO』でソロデビューを果たす。同曲のミュージックビデオの再生回数は10億回を突破。ファッションブランド「シャネル」のビューティーアンバサダーとしても活躍。どんなアイテムも難なく着こなし、「存在そのものがブランド」と呼ばれるほど圧倒的な存在感を放っている。2023年12月、個人事務所「ODD ATELIER（OA）」を設立した。