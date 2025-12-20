【ジャンプフェスタ2026】 開催期間：12月20日、21日9時～17時（最終入場：16時30分まで） 会場：幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1～10 入場料：無料（事前応募・招待制）

フリューは、12月20日より開催しているイベント「ジャンプフェスタ2026」にて、様々な作品の「ぬーどるストッパーフィギュア」を展示している。

今回イベント会場の同社ブースにて「ぬーどるストッパーフィギュア」の展示エリアが設けられており、アニメ「ハイキュー!!」、HUNTER×HUNTER、北斗の拳、TVアニメ『呪術廻戦』、地獄先生ぬ～べ～、SAKAMOTO DAYS、「チェンソーマン」、TVアニメ『ダンダダン』、SPY×FAMILY、怪獣8号、アニメ「鬼滅の刃」など、様々な作品からラインナップしているのを確認できる。

また「ぬーどるストッパーフィギュア」以外にも、ちょっぴりシュールでかわいいぬいぐるみシリーズ「もちぴこ」と、つぶらな瞳とまんまるほっぺがちょぴっとかわいいフリューオリジナルぬいぐるみシリーズ「ちょぴぬい」の展示エリアも設けられており、様々な作品の商品が展示されている。

「ぬーどるストッパーフィギュア」

「もちぴこ」

「ちょぴぬい」

