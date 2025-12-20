Shupatto×トムとジェリー♡限定デザインのコンパクトバッグが登場

“シュパッと”たためて使いやすいと人気のマーナ「Shupatto」から、初の人気アニメデザインが登場。採用されたのは、誕生85周年を迎えた「トムとジェリー」です。ランチやおやつ時間をイメージした遊び心あふれるデザインで、毎日のお買い物やお出かけをもっと楽しく演出。限定枚数での発売とあって、ファンはもちろん実用性重視派にも注目のアイテムです♡

トムとジェリー初登場デザイン



ジュエリーカミネから登場する今回のShupattoは、「トムとジェリー」デザイン第一弾。

トムがコックに扮してピザやパンケーキを作る姿や、ジェリーとタフィーのハッピーな食事シーンなど、見ているだけで笑顔になれるイラストが散りばめられています。

日常使いしやすく、大人も取り入れやすい可愛さが魅力です。

ショーメのホリデーに出会う♡胸元で輝くタリスマンペンダント

用途で選べるS・Mの2サイズ



Sサイズ

価格：2,200円（税込）

サブバッグに便利なSサイズと、メイン使いもできるMサイズの2種類を展開。

容量：約7.5リットル

サイズ：バッグ使用時約30×26cm、折りたたみ時約直径4×6cm

耐荷重：3kg

Mサイズ



価格：3,960円（税込）

容量：約15リットル

サイズ：バッグ使用時約35×30cm、折りたたみ時約直径6×8cm

耐荷重：5kg

※バッグ使用時のサイズは一例です。中に入れるものの形状により変化します。

毎日使いやすいShupatto機能



両端を引くだけで一気に折りたためるShupatto独自構造は、忙しい日常の心強い味方。使わない時はコンパクトにまとまり、バッグの中でもかさばりません。

限定各2,000枚なので、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

可愛さも実用性も欲しい人に



デザイン性と機能性を両立した「Shupattoコンパクトバッグトムとジェリー」は、日々の暮らしにちょっとした楽しさを添えてくれる存在。

使うたびに気分が上がる限定デザインは、自分用はもちろんギフトにもぴったりです。

毎日の買い物時間をもっと快適に、もっとハッピーにしてくれるバッグで、暮らしに可愛いアクセントを取り入れてみてはいかがでしょうか♪