パーキンソン病を公表し、退院後の活動復帰を伝えた歌手の美川憲一さんが、自身のインスタグラムを更新。歌手の藤あや子さんに復帰祝いをしてもらったことを明かしました。



【写真を見る】【 美川憲一 】藤あや子さんと復帰祝い「復帰祝いをして貰ったわ〜」「嬉しかったわ〜」



美川さんは「ど〜も〜 美川よ〜 先日、復帰祝いをして貰ったわ〜」と、投稿。藤あや子さんとの2ショット写真を添えて、「お相手は、見たらわかるわね 嬉しかったわ〜」と綴りました。





2人は中華料理のコースを楽しんだそうで、デザートの皿には、『復帰おめでとうございます』の文字も添えられています。







ハッシュタグで「可愛い後輩」と称された藤あや子さんは、美川さんの復帰会見をテレビで見て、自身のインスタグラムに、「お元気そうなお顔を見てほっとしています！」「力強いメッセージはファンの皆様や闘病中の方々の力になったと思います」と投稿。「ご無事で元気にステージに立って」「多くの皆様を笑顔にしてくださいね」と、エールを送っていました。









美川さんは「#藤あや子」「#可愛い後輩」とハッシュタグを追加。そして「しぶとく 歌いつづける」と魂の一言を添えています。



【担当：芸能情報ステーション】