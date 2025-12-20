ABEMAオリジナルのバラエティ番組『禁欲倶楽部〜もう、我慢できないです〜』では、美女2人の誘惑を、トム・ブラウンみちおが凝視する場面があった。

同番組は、欲望にまみれた芸人たちが、あらゆる“欲”を禁じられた空間でさまざまなミッションに挑戦し、賞金をかけた生き残りバトルを展開するサバイバルバラエティーだ。MCは小籔千豊、せいや（霜降り明星）が務める。集められた芸人は、みなみかわ、ともしげ（モグライダー）、みちお（トム・ブラウン）、ヤジマリー。（スカチャン）、高野正成（きしたかの）、鈴木もぐら（空気階段）、お見送り芸人しんいち、ニシダ（ラランド）の8人。

第1ゲームでは、高野が脱落。続く第2ゲームは、「目の前にある針に糸を通すだけ」であり、制限時間内に一番針を通せなかった者が脱落する。すると、美女2人が芸人の目の前に登場し、あらゆるポーズで誘惑。

誘惑はエスカレートしていき、美女が芸人の背後に移動。すると、みちおは針に糸を通す作業を止めて、口半開きで凝視し始めた。モニターから見ていた、小籔は「みちおちゃん、完全に見とるやん（笑）」とつっこんだ。

