歴代「レコード大賞」の中で好きな曲ランキング！ 安室奈美恵『CAN YOU CELEBRATE?』を超える1位は？
All About ニュース編集部は12月9日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「日本レコード大賞」に関するアンケート調査を実施しました。
今年で第67回となる「日本レコード大賞」は、第1回を1959年に開催。これまで、数多くの名曲が大賞を受賞しています。
そこで、今回は歴代の大賞を受賞した楽曲についてランキングを作成。この記事では、「歴代『レコード大賞』の中で好きな曲」ランキングを紹介します。
月9ドラマ『バージンロード』（フジテレビ系）の主題歌で、作品はメガヒットを記録。安室さんは2年連続の大賞受賞となり、出産による休業を前にした受賞として大きな話題を集めました。
『CAN YOU CELEBRATE?』は現在でも結婚式の定番ソングとして愛され、多くの人が聞いたことのある名曲となります。
回答者からは、「初めてCDを買った曲で、好きだし思い入れがある」（40代女性／愛知県）、「安室ちゃんの曲で育ったし、挙式もこの曲をかけました」（40代女性／長崎県）、「当時私はアムラーと呼ばれる世代で、カラオケでは必ずこの曲を歌っていた」（40代女性／北海道）などの意見が寄せられました。
1位に選ばれたのは、Mrs. GREEN APPLEの『ライラック』でした。2024年の第66回日本レコード大賞で大賞を受賞しています。
2024年3月に発表された『ライラック』は、テレビアニメ『忘却バッテリー』（テレビ東京系）のオープニングテーマとして書き下ろされた作品。2025年の年間Billboard JAPAN総合ソング・チャート“JAPAN Hot 100”のトップも獲得するなど、現在も大ヒットしている作品です。
Mrs. GREEN APPLEは2年連続で大賞を受賞することになり、2025年は3連覇に期待がかかっています。
回答者からは、「爽やかで疾走感があって、青春って感じがとても気持ちいい曲」（40代女性／神奈川県）、「子どもの運動会のダンスの曲で、家で練習する時によく聞いていてすごく好きになった」（30代女性／京都府）、「生きててよかったと純粋に思わせてくれる歌だから」（20代女性／福岡県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
2位：安室奈美恵『CAN YOU CELEBRATE?』（第39回 1997年）／39票2位に選ばれたのは、安室奈美恵さんの『CAN YOU CELEBRATE?』です。1997年の第39回日本レコード大賞で、見事に大賞を受賞しました。
1位：Mrs. GREEN APPLE『ライラック』（第66回 2024年）／45票
