好き&行ってみたい「福島県の夜景スポット」ランキング！ 2位「信夫山 第一展望台」、1位は？ 【2025年調査】
寒さが厳しくなるこの季節。空気の透明度が増すことで、夜景の輝きは格段に増します。冷たい空気を肌で感じながらきらめく光を眺める体験は、冬の旅のハイライトです。
All About ニュース編集部では、2025年12月5日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「夜景スポットに関するアンケート」を実施しました。
その中から、好き&行ってみたい「福島県の夜景スポット」ランキングの結果をご紹介します。
2位：信夫山 第一展望台／38票信夫山 第一展望台は、福島市街地の北西部に位置する信夫山にある複数の展望台の1つです。信夫山は標高275mの山で、夜景の定番スポットとして知られています。第一展望台は山頂付近にあり、福島駅を中心とした都市部の夜景を楽しむことができます。公園としても整備されており、昼間は市民の憩いの場ですが、夜になるとロマンチックな雰囲気に包まれる人気のスポットです。
回答者からは「宝石箱をひっくり返したような光景に見えると有名だから」（30代女性／岡山県）、「きれいに整備されていて気軽にアクセスできる」（40代女性／福島県）、「信夫山は福島市を一望できるかと思う。第一から三まであるの知らなかった。まわって見比べたい」（40代女性／宮城県）といった声が集まりました。
1位：信夫山 烏ヶ崎展望台／54票2位と同じく信夫山にある烏ヶ崎展望台が、54票を獲得し1位に輝きました。鳥ヶ崎展望台は、信夫山の中でも比較的標高が高く、視界を遮るものが少ないため、特に広範囲の夜景を観賞できます。眼下には福島市のまちなみが広がり、その光景は「光の海」のようだと評されることもあります。スケールの大きな自然と都会の光のコントラストの美しさが票を集めました。
回答者からは「息の飲むような綺麗な夜景が見られそうそうなので」（40代女性／青森県）、「東北エリアでトップの夜景と聞きました。地元の方も多く来るということで、何回見ても飽きない素敵な景色なんだと思いました」（20代男性／東京都）、「福島市の光がすぐ下に広がって、夜の街を包み込むような景色を静かに味わえて、ゆったり眺めていたくなる場所だから」（40代男性／静岡県）といった声が集まりました。
(文:坂上 恵)