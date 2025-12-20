年末の生配信まで話題を独占！ やっぱりすごかった「Snow Man」の2025年を振り返る
2025年も残りわずかとなりましたが、今年もとにかく「Snow Man」が大活躍した1年となりました。そこで、これまでSnow Manの活動を追い続けてきた筆者が、2025年のグループの活躍を振り返ってみたいと思います。
その勢いのままに、デビュー5周年を迎えた2025年1月22日には、グループ初のベストアルバム『THE BEST 2020 - 2025』を発売。このアルバムは、Billboard JAPANの発表では163万枚以上を売り上げ、アルバムセールスチャートで堂々の首位を獲得しました。ちなみに、同チャートの2位には、11月5日にリリースされたアルバム『音故知新』もランクイン。1〜2位を独占し、2025年も“規格外”となる売上を達成しました。
年越し生配信は126万人が視聴＆アルバムも“規格外”のヒットにまず、Snow Manの2025年はうれしいニュースからスタートしました。公式YouTubeチャンネルで行った年越し生配信『Snow Man Special Live〜みんなと楽しむ大晦日！2024−2025〜』は、最大同時接続数が126万人を突破し、同日の国内1位を記録。年越し生配信では断トツの数字となり、人気の高さをいきなり証明することになります。
松本潤監修！ 事務所3組目の「国立競技場ライブ」も開催3月に発売されたカレンダー『Snow Man オフィシャルカレンダー 2025.04-2026.03』も大ヒットするなど、敵なし状態のSnow Manはライブでも大暴れします。デビュー5周年を記念したスタジアムライブ『Snow Man 1st Stadium Live〜Snow World〜』を開催し、初となるスタジアムでの単独公演を実施。国立競技場と日産スタジアムで計4公演を行い、国民的人気グループらしいド派手で多幸感のあふれるライブを披露しました。
所属事務所のアーティストでは、国立競技場での単独公演はSMAP、嵐に続いて3組目。演出の監修に嵐の松本潤さんが関わるなど、とんでもない規模でのライブを行いました。さらに、現在は5大ドームツアー『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』を開催中。各地のライブで、ハイレベルなパフォーマンスを見せて高評価を得ています。
8月にはタイ・バンコクで開催された『SUMMER SONIC BANGKOK 2025』にも参加。新しい挑戦を数多く行った1年となりました。
『旅するSnow Man』が話題に！『それスノ』も変わらぬ人気グループの活動だけでなく、個人でも俳優業やバラエティー番組で各メンバーが大活躍したSnow Man。トップアイドルとして、テレビにも多く出演した1年となりました。まず、 7月27日からは、メンバーが日本各地を巡った番組『旅するSnow Man - Traveling with Snow Man -』（日本テレビ系・関東ローカル）の放送がスタート。ディズニープラスでは未公開シーンを追加した完全版が独占配信されるなど、大きな話題を呼びました。メンバーの本音が聞けるトラベルドキュメンタリーとなり、改めてSnow Manを好きになった人も多いのではないでしょうか？
また、グループで出演する『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）には、さまざまな超大物ゲストが出演。多くのスペシャル企画が放送され、12月19日に放送された3時間半スペシャルでは、人気企画「ダンスノ完コピレボリューション」をはじめ、浜崎あゆみさんとSnow Manメンバーでの居酒屋トーク企画などが実施されました。
年末年始もイベントが盛りだくさん！ 目黒蓮の世界デビューも大人気のSnow Manですが、年末にかけても勢いは止まりません。12月31日の大みそかには、公式YouTubeチャンネルで恒例の生配信が決定。今回で3回目を迎える企画となり、タイトルは『Snow Man Special Live みんなと楽しむ大晦日！2025 〜リクエスト♡大作戦?!〜』に決定しています。
さらに、Snow Man初のポップアップイベント「Snow Man 1st POP-UP」が、大阪で2025年12月20日〜2026年1月18日、東京で2026年1月22日〜2月22日に開催予定。年末年始にかけてもファンを楽しませてくれそうで、さすがは国民的人気アイドルといったところです。
2026年には、真田広之さんが主演を務める『SHOGUN 将軍』シーズン2に、メンバーの目黒蓮さんが新キャストとして出演することが決定。「和忠（かずただ）」を演じる予定で、世界デビューを控えることになります。目黒さんの活躍でグループの人気もこれまで以上に高くなりそうで、2026年も間違いなく目が離せないグループになるでしょう。
紆余（うよ）曲折や苦難の末にメジャーデビューを果たし、現在も快進撃を続けているSnow Man。2026年はどんな進化を見せてくれるのか、注目して見守っていきたいと思います。
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)