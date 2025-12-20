元CAが伝授！ 荷物が増えがちな冬旅行に役立つ“パッキング術”3選
こんにちは！ 元CAの美容ライターRilaです。年末が近づき、冬の旅行を計画している方も多いのでは？ 今回は、衣服などがかさばって荷物が増えがちな冬の旅行で役立つ“パッキング術”を3つ紹介します！（文・写真＝Rila）
【写真】こんなに入る！ 布製の圧縮ポーチに荷物を収納した様子
■かさばる衣類の収納に
冬の衣類は分厚くかさばりがち。インナーやタイツなども合わせると、それだけで荷物がパンパンに…。そんな時は“布製の圧縮ポーチ”が便利。使い捨てできるビニール素材の圧縮袋もありますが、布製は破れにくく繰り返し使える点がお気に入り。
インナーや靴下、タオルなどを入れてファスナーを閉めると嵩（かさ）が減ります。オンラインサイトや100円ショップなどでプチプラで買うことができるアイテムです。
■液体物の持ち運びに活躍
筆者の旅のおともに欠かせない“ジッパー付きビニール袋”は、機内に持ち込みたい液体物を入れたり、旅先で洗濯物をまとめたり、外貨を入れてお財布代わりにしたりと、マルチに使えるアイテム。
バッグの中身がごちゃつきがちな時に、小物入れとしても使えます◎。
■吊り下げポーチが旅先のホテルで便利！
旅行する方全員におすすめしたいのが「無印良品」の「ポリエステル 吊るして使える着脱ポーチ付ケース 」です。
スキンケアやコスメがキレイにまとまり、旅先のホテルに吊り下げて使えるので旅行好きの筆者は愛用しています。ちなみに、スキンケアのサンプルやミニサイズのコスメをこのポーチに詰め込んで持って行くのも、荷物を減らすコツです。
なるべく荷物を減らしたい時、お土産のスペースを空けておきたい時に役立つパッキング術を紹介しました。冬旅行の準備の参考にしてみてください。
