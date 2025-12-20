大手レコード会社・ポニーキャニオンと芸能事務所「ＴＯＢＥ」が２０日、業務提携し、新規音楽レーベル「ＲＥＤ ＯＮ（レッド オン）」を設立したと発表した。

レーベル名「ＲＥＤ」のアルファベットは「Ｒｅｓｏｎａｎｃｅ（共鳴／音の響き）」「Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ（表現）」「Ｄｅｓｔｉｎｙ（運命）」を意味する。数多くの情報がボーダレスに行き交い変容する国内外の音楽シーンに、アーティスト表現の可能性を拓くことを目的とした新規共同レーベルとなる。

レーベル新設に伴い、「ＴＯＢＥ ＭＵＳＩＣ」から北山宏光のレーベル移籍が決定。新たな表現とビジョンを込めた新作の連続リリースを２０２６年春に予定する。

ＴＯＢＥの滝沢秀明社長は「音が響き合い、人の心が動き、そして新たな運命が切り開かれていくそのすべてが交差する場所として、このレーベル名を考えさせていただきました」とコメント。「『ＲＥＤ ＯＮ』は、北山宏光にとって新たな挑戦のステージでもあります。これまで積み上げてきた経験と表現力に、新しい刺激と出会いを重ね、より自由に、より深く、自分自身の音と言葉を響かせていくそのような未来を共に創っていけることに大きな喜びを感じています」といい、「ここから始まる新しい表現を、ポニーキャニオン様と皆様と共に歩んでいければ幸いです。どうぞご期待ください」と呼びかけた。