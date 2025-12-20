人気クリエイター、新居で手料理公開「センスがすごい」「お家綺麗」と反響
【モデルプレス＝2025/12/20】人気クリエイターのえみ姉が12月19日、自身のInstagramを更新。自宅での手料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】美人クリエイター「センスがすごい」新居で作った手料理
◆えみ姉、手料理を披露
11月8日に自身のYouTubeチャンネルで離婚を報告し、転居していたえみ姉。「家が大好きすぎて一生引きこもってる」「ご飯も時々作ってる」とコメントし、自宅で撮影された手料理の写真を投稿。彩り豊かな葉野菜を添えたエビの濃厚なソース炒めと、麻婆豆腐風の豆腐料理を並べた2品を披露している。「みんなはクリスマスなにするの〜〜〜ん」と問いかけ、豪華な自宅での姿を複数公開している。
◆えみ姉の投稿に反響
この投稿には「料理のセンスがすごい」「美味しそう」「お家綺麗」「こんな家なら引きこもり生活するの分かる」「エビ料理が美味しそう」「美しいお姿」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
