ミラノ・コルティナ五輪の出場切符をかけた全日本フィギュアスケート選手権は２０日、午後５時頃から東京都内で男子フリーの競技が始まった。

連覇を目指す鍵山優真（オリエンタルバイオ）など代表入りを目指す実力者は、最終グループに登場する。（デジタル編集部）

ＳＰ順位が低い順に滑走するため、連覇を目指す首位の鍵山優真（オリエンタルバイオ）は最終滑走を予定している。午後８時過ぎから始まる最終グループには、鍵山のほか、佐藤駿（エームサービス）、友野一希（第一住建グループ）、三浦佳生（オリエンタルバイオ）らが登場する。

滑走順は以下の通り（最終グループのカッコ内はＳＰの得点）

第１グループ

１武田結仁（星槎国際高等学校札幌）

２木科雄登（関西大学）

３中村俊介（木下アカデミー）

４森本涼雅（同志社大）

５植村駿（就実学園）

６朝賀俊太朗（関西大）

第２グループ

７杉山匠海（岡山大）

８西野太翔（星槎国際横浜）

９蛯原大弥（駒場学園高）１０垣内珀琉（ひょうご西宮ＦＳＣ）

１１森遼人（ＭＦアカデミー）

１２周藤集（明治大）

第３グループ

１３大島光翔（富士薬品）

１４高橋星名（木下アカデミー）

１５壷井達也（シスメックス）

１６吉岡希（法政大）

１７三宅星南（日本建物管財）

１８片伊勢武アミン（関西大）

第４グループ

１９山本草太（ＭＩＸＩ）８２・２１

２０佐藤駿（エームサービス）８７・９９

２１友野一希（第一住建グループ）８８・０５

２２中田璃士（ＴＯＫＩＯインカラミ）８９・９１

２３三浦佳生（オリエンタルバイオ）９５・６５

２４鍵山優真（オリエンタルバイオ）１０４・２７