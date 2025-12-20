ミラノ五輪へ熾烈な代表争い、男子フリーの最終グループは午後８時過ぎから…全日本フィギュア
ミラノ・コルティナ五輪の出場切符をかけた全日本フィギュアスケート選手権は２０日、午後５時頃から東京都内で男子フリーの競技が始まった。
連覇を目指す鍵山優真（オリエンタルバイオ）など代表入りを目指す実力者は、最終グループに登場する。（デジタル編集部）
ＳＰ順位が低い順に滑走するため、連覇を目指す首位の鍵山優真（オリエンタルバイオ）は最終滑走を予定している。午後８時過ぎから始まる最終グループには、鍵山のほか、佐藤駿（エームサービス）、友野一希（第一住建グループ）、三浦佳生（オリエンタルバイオ）らが登場する。
滑走順は以下の通り（最終グループのカッコ内はＳＰの得点）
第１グループ
１武田結仁（星槎国際高等学校札幌）
２木科雄登（関西大学）
３中村俊介（木下アカデミー）
４森本涼雅（同志社大）
５植村駿（就実学園）
６朝賀俊太朗（関西大）
第２グループ
７杉山匠海（岡山大）
８西野太翔（星槎国際横浜）
９蛯原大弥（駒場学園高）１０垣内珀琉（ひょうご西宮ＦＳＣ）
１１森遼人（ＭＦアカデミー）
１２周藤集（明治大）
第３グループ
１３大島光翔（富士薬品）
１４高橋星名（木下アカデミー）
１５壷井達也（シスメックス）
１６吉岡希（法政大）
１７三宅星南（日本建物管財）
１８片伊勢武アミン（関西大）
第４グループ
１９山本草太（ＭＩＸＩ）８２・２１
２０佐藤駿（エームサービス）８７・９９
２１友野一希（第一住建グループ）８８・０５
２２中田璃士（ＴＯＫＩＯインカラミ）８９・９１
２３三浦佳生（オリエンタルバイオ）９５・６５
２４鍵山優真（オリエンタルバイオ）１０４・２７