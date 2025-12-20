舞台カーテンコールで“投げ込み”、東宝が注意喚起「お気持ちは大変ありがたいのですが」
東宝の「東宝演劇部」公式Xが20日に更新され、ロックバンドKing Gnuのボーカル・井口理が主演を務める舞台『キャッシュ・オン・デリバリー』のきょう公演での出来事に注意喚起した。
【集合ショット】誇らしげな顔を浮かべる井口理、矢本悠馬ら豪華出演陣
投稿で「お客様へのお願い」と書き出し、「本日の『キャッシュ・オン・デリバリー』カーテンコールにて、舞台上へのお花の投げ込みがございました」と報告。「お気持ちは大変ありがたいのですが、思わぬ事故につながる恐れがございます。舞台上への物の投げ込みはお控えいただきますよう、ご理解とご協力をお願いいたします」と呼びかけた。
同作は、ロンドン郊外を舞台に、失業した元・電力公社社員のエリック・スワンが、不正受給のために架空の間借り人を何人もでっち上げたことから、嘘に嘘を重ねていく姿を描いたコメディ作品。エリック役を井口が、エリックの間借り人ノーマン・バセット役を矢本悠馬が演じる。
東京公演は12月5日〜21日までTHEATER MILANO Zaで、大阪公演は来年1月8日〜12日までクールジャパンパーク大阪 WWホールで上演される。
