松岡茉優さん & 藤森慎吾さんが【バーニーズ ニューヨーク】でギフトを選ぶなら？

2025年12月17日（水）、俳優・松岡茉優さんと、お笑いコンビ「オリエンタルラジオ」藤森慎吾さんが、バーニーズ ニューヨーク銀座本店で開催された『BARNEYS NEW YORK GIFT WEEK 2025 ­GINZA Christmas Edition』トークショーに登壇。【バーニーズ ニューヨーク】で見つかる“GOOD GIFT”について語り合いました。

今日のファッションは「皆さまとデートに行くような気持ちで選びました」

まずは、ファッションチェックからスタート。「冬は黒やブラウンを選びがちですが、今日は皆さまとデートに行くような気持ちで白コーディネートにしてみました」と松岡さんが説明すると、藤森さんは「めちゃくちゃいいコメント！」と続き、「私も今年42才になりましたので、それにふさわしいファッションに。このあと皆さまとデートに出かけられるよう、素敵な格好をしてきました」とすぐさま松岡さんのコメントを真似し、会場を沸かせました。

3つのテーマに沿って選んだ“GOOD GIFT”とは？

【バーニーズ ニューヨーク銀座本店】1F“UNION SQUARE”では、2026年1月13日（水）まで、ホリデーギフトポップアップイベント『Everyone says Indoor or Outdoor！』を開催中。インドア派、アウトドア派という視点から、家族やパートナー、友人へのギフトを提案しています。

このイベントにちなみ、お二人が3つのテーマに沿って選んだギフトとは？

テーマ①ホリデームードを盛り上げるギフト

“ホリデームードを盛り上げるギフト”というお題で松岡さんが選んだのはキャンドル。オリジナリティ溢れる備前焼の器で、吉野ヒノキや青森ヒバなどの和精油をベースに調合された四季の香りを楽しむことができるもの。

【GOKAN STUDIO】キャンドル各\8,360

「キャンドルって、贈る相手を選ばないアイテムなので、私自身もよくギフトとして使うんです。誰かに贈るギフトって、その人が使っている姿を想像しながら選ぶものだと思うので、こういう備前焼という特別感があると、より“誰かに贈りたい”という気持ちになります」

【GOKAN STUDIO】キャンドル各\8,360

藤森さんは、カシミヤの大判マフラーをセレクト。

【BARNEYS NEW YORK】PENDLETON別注カシミヤマフラー\38,500

「自分で買うとなると、正直ちょっと勇気がいるアイテムなんですけど、人へのギフトだったら“せっかくだし、奮発しちゃおうかな”と思えます。これで誰かが温もりを感じてくれたら嬉しいな、そんな思いで選びました」

テーマ②自分がもらって嬉しいギフト

“もし自分がもらうなら？”という質問で、松岡さんは「カシミヤ100%のカーディガンにしました」と回答。

【BARNEYS NEW YORK】カシミヤファー加工カーディガン各\110,000

「私、クリスマスシーズンになると自分へのプレゼントを買うようにしていまして。これはカシミヤなので、どうしても高価なものにはなるんですけど、一年頑張った自分に何かあげたいなと。今回は、いつもだったら選ばないようなビビッドなカラーをセレクトしました。これを着るたび、“クリスマスに買ったものだ”って思い出せそうです」

藤森さんが手に取ったのは、ザ・ローリング・ストーンズのシンボルが印象的なヴィンテージ風スウェットトップス。

【BARNEYS NEW YORK】ローリングストーンズデザインスウェット各\24,200

「スウェットがすごく好きで、出かけるときはもちろん、家の中でも好きなものに包まれていたいなと思って。家でも気を抜かない部屋着という意味で、こういうヴィンテージ風のおしゃれなスウェットを選びました。最近妻とおそろいのものを着ることが増えたので、色違いの黒をプレゼントしちゃおうかな？」

テーマ③今年のホリデーに贈りたいギフト

松岡さんが、友人などに贈りたいと選んだのは、伝統的な高い技術を持つ職人によって丁寧に作られているイタリア発ブランド【DIEFFE KINLOCH】別注のタオルハンカチ。

【DIEFFE KINLOCH】別注タオルハンカチ各\3,630

「全部、デザインが可愛いんです。ブーちゃん（豚柄）も、このタパス柄も！」

【DIEFFE KINLOCH】別注タオルハンカチ各\3,630

「年末年始のお参りで手を清めて水分を拭き取るとき、『なにそれ、可愛い！』と会話が広がりそうですよね」

藤森さんは、天金加工が施された上品なノートブックをチョイス。

【BARNEYS NEW TORK】ノートブック各\3,960

誰に贈りたいかを聞かれると「僕の結婚式以来、半年会えていない相方（オリエンタルラジオ・中田敦彦さん）にプレゼントしたいですね」とコンビ愛を感じる回答が。

「あっちゃんは、勉強系YouTubeをがんばっていますが、昔からノートにびっしりメモを取るタイプなんです。なので、そんな相方にふさわしい豪華なノートをチョイスしました」

ギフトを選びながら素敵なホリデーシーズンを！

お題に沿ったギフトトークを終え、松岡さんは「【バーニーズ ニューヨーク 銀座本店】は、入り口からワクワクする装飾がたくさんあって、ホリデーシーズンって本当に温かくていいなと改めて感じました」と店内を見回しながら笑顔。

最後は、「本当にいろいろなアイテムが揃っているので、自分の中の“グッドギフト”が必ず見つかりますし、お友達へのギフトだけじゃなくて“これは私にプレゼントしちゃおうかな”という出合いもきっとあると思います」と締めくくりました。

藤森さんも「僕自身、先輩や番組でお世話になったスタッフの方へのプレゼントをこちらで選ばせていただく機会があるんですが、ギフトって、その人への思いが直接表れるものだと思うんです。【バーニーズ ニューヨーク】には、質の高いアイテムが本当にたくさん揃っているので、大切な人へのギフトを選びながら、素敵なホリデーシーズンを楽しんでいただけたらと思います」と語り、トークショーは和やかなムードのままクローズしました。

ギフト迷子の人は、心が躍るアイテムが多数揃っている【バーニーズ ニューヨーク】へぜひ足を運んでみて！

senior writer：Momoko Miyake