ほしのあき48歳、ミニ丈ワンピ姿が「スタイル抜群」「脚ほそっ！」 夫は13歳年下＆1児の母
タレント・ほしのあきが、20日までにインスタグラムを更新。美スタイル際立つ近影を披露した。
【写真】ほしのあき48歳、水着姿が「スタイル抜群」「若すぎる」（10枚）
2011年9月に騎手の三浦皇成と結婚、2012年4月には第1子を出産しているほしの。連日、抜群のスタイルや若々しい近影が話題となっており、今年の夏には「去年買ったのに出番がなく着れてなかった @toiro__toiro の水着」と自身の着用姿を投稿。「最高」「若すぎる」「釘付けです」などの反響が。
今回は「チュールワンピース」とつづり、美スタイル際立つ近影を動画で公開。優しい表情でもファンを魅了した。「可愛すぎる」「スタイル抜群」「脚ほそっ！」などの声が多数寄せられている。
引用：「ほしのあき」インスタグラム（@akihoshino_official）
