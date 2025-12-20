岩井姉妹と小祝さくら、JLPGAアワードの舞台裏

今季は主に米女子プロゴルフツアーLPGAでプレーした岩井明愛、千怜の双子姉妹が、手をフリフリさせて仲間にダンスを教える様子がファンの注目を集めている。楽しそうな舞台裏に「ずっと笑ってて楽しそう」「すっごい仲イイ」とコメントが寄せられた。

3人で手をフリフリさせ、笑顔があふれた。岩井姉妹は16日に行われた日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）の年間表彰式に招かれ、青ベースのスーツでビシッと決めて登場。ただ舞台裏では小祝さくらにダンスを教え、ほんわかした空気が流れていた。ドレス姿の小祝は少し困惑しながら振付を確認し、「うふふ」と照れ笑いを浮かべていた。

JLPGAの公式インスタグラムが「チーム“小岩井”こと #小祝さくら #岩井明愛 #岩井千怜」「アワード会場で、千怜選手が小祝選手にダンスをレクチャーしている瞬間を発見」と題してこの場面を公開すると、ファンから多数のコメントが集まった。

「レクチャーを受けてるさくちゃんがずっと笑ってて楽しそう」

「チーム小岩井、すっごい仲イイじゃん」

「3人ともビジュいいじゃん！」

今季、岩井姉妹は千怜が5月の「リビエラマヤオープン」、明愛が8月の「ポートランドクラシック」を制し、米ツアーで双子の姉妹優勝という偉業を達成。小祝は7月のトーナメントを最後に左手首痛のため戦線離脱。その後手術を受け、来季に備えている。



（THE ANSWER編集部）