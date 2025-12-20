『コナン』30周年の情報解禁する生配信番組「2026年が楽しみすぎてバーローSP」 出演は片寄涼太、影山優佳、あいなぷぅ
アニメ『名探偵コナン』が2026年に30周年を迎えることを記念して、12月27日に名探偵コナン公式YouTubeチャンネルにて特別な生配信企画が実施されることが決定した。午後6時30分から、「アニメ名探偵コナン 30周年の情報解禁(ヘッドライン) 〜2026 年が楽しみすぎてバーローSP〜」を生配信する。
【動画】すげぇ！公開された『コナン』30周年の記念映像
片寄涼太、影山優佳、あいなぷぅの『コナン』好きメンバーが集い、30周年の最新情報を一挙に生解禁。さらに、生配信中にはXにてプレゼントキャンペーンを実施し、アニメ名探偵コナン公式Xのプレゼントキャンペーン投稿を引用リポストして、ハッシュタグ「＃アニメコナン30周年」をつけて番組の感想コメントした人の中から、抽選でコナングッズをプレゼントする。
また、午後6時からはテレビで「女子会ミステリー４」が地上波放送され、6時30分からはYouTubeにて生配信を楽しむことができる。
■12月27日(土)午後6時放送 「女子会ミステリー４」あらすじ
コナンが阿笠博士と海釣りを楽しむ頃、蘭と園子、灰原、歩美、佐藤刑事の『探偵女子５』は、ホテルのレストランで女子会をしていた。スイーツ食べ放題に胸を躍らせる５人だったが、突然、隣のテーブルで２人の女性が同時に倒れた。
救助を試みたものの、１人は息を引き取り、１人は意識不明の重体で病院に搬送されてしまう。被害者の飲み物に盛られた毒と、容疑者たちの不可解な共通点…『探偵女子５』は真相に辿り着けるのか？
【動画】すげぇ！公開された『コナン』30周年の記念映像
片寄涼太、影山優佳、あいなぷぅの『コナン』好きメンバーが集い、30周年の最新情報を一挙に生解禁。さらに、生配信中にはXにてプレゼントキャンペーンを実施し、アニメ名探偵コナン公式Xのプレゼントキャンペーン投稿を引用リポストして、ハッシュタグ「＃アニメコナン30周年」をつけて番組の感想コメントした人の中から、抽選でコナングッズをプレゼントする。
■12月27日(土)午後6時放送 「女子会ミステリー４」あらすじ
コナンが阿笠博士と海釣りを楽しむ頃、蘭と園子、灰原、歩美、佐藤刑事の『探偵女子５』は、ホテルのレストランで女子会をしていた。スイーツ食べ放題に胸を躍らせる５人だったが、突然、隣のテーブルで２人の女性が同時に倒れた。
救助を試みたものの、１人は息を引き取り、１人は意識不明の重体で病院に搬送されてしまう。被害者の飲み物に盛られた毒と、容疑者たちの不可解な共通点…『探偵女子５』は真相に辿り着けるのか？