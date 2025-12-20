俳優の松谷鷹也（31）が、20日までにインスタグラムを更新。お笑いコンビ「サンドウィッチマン」と対面したことを報告した。

松谷は公開中の映画「栄光のバックホーム」（監督秋山純）で、主演として脳腫瘍のため2023年7月に28歳で亡くなった元阪神の外野手・横田慎太郎さんを熱演。サンドウィッチマンの伊達みきお（51）は今月6日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）内で同作を鑑賞したことを明かしており「2回目見ようかと思っています。1人の人生をそばで見たような気がするな」と絶賛。「かみさんもまったく知らない状況で、もうずっと泣いてました。いい映画ですよ」と話していた。

松谷は伊達と富澤たけし（51）との3ショット写真を投稿し「ラジオで『栄光のバックホーム』の事をお話ししてくださっていた事をお聞きしていたので、ごあいさつする事ができてうれしかったです！」と感激のコメント。「映画の事もいろいろお話しさせていただきました。ラジオでご紹介していただき、本当にありがとうございました！」と感謝をつづった。