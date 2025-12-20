3児の父・高橋光臣、息子たちと“スノードームタルト”を手作り「すごい!!こんなの初めてみた！」「食べるのもったいないくらいかわいい」
俳優の高橋光臣（43）が20日、自身のインスタグラムを更新。長男（7）、次男（5）とクリスマスのお菓子作りを楽しむ様子を披露した。
【動画】「すごい!!こんなの初めてみた！」長男＆次男と“スノードームタルト”を手作りする高橋光臣
高橋は、普段から自身のSNSで、お菓子作りの様子を投稿。和風から洋風まで幅広いレパートリーを披露しており、この日は「俺と子供達とスノードームタルト」と題して動画をアップした。
「Xmasが近づき街中がイルミネーションで彩られ、とても綺麗に輝いていますね 私も大好きな時期です」とつづり、「そして今年のXmasスイーツはスノードームタルト！子供達のリクエストがありまして…」と息子たちとスノードームタルトを作る様子を披露。「はっきり申しますと…見た目より難しいです!!めちゃくちゃ失敗しました ※午前中から作って夕方に完成してますw」と正直に明かした。
続けて「もし作るのであれば、オススメは飴細工専用の砂糖［パラチニット顆粒］を使ってください（調べてみて！）。温度が上がりすぎても黄色くなりにくいし、ちゃんと溶けるので仕上がりが美しいです。そして飴の温度が非常に重要です。だいたい130℃あたりがいいかなと（これもトライ＆エラーが必要です）。温めた飴の温度を測るアイテムがないなら…かなり絶望的に時間かかると思います」と詳しく作り方を説明。手間がかかる作業だと伝えつつも、「でもスノードームタルトが完成した時、子供達の歓声で全てが報われます」と父としての喜びをにじませた。
この投稿に、ファンからは「すごい!!こんなの初めてみた！」「食べるのもったいないくらい可愛い」「優しいパパ」「ほほ笑ましい」「なんでもサクッと作れちゃうのすごすぎます」など、さまざまな反響が寄せられている。
高橋は2014年1月に結婚。18年2月に長男、20年2月に次男、24年12月に三男（1）が誕生している。
