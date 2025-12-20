ロッテの鈴木昭汰投手と中森俊介投手が20日、千葉県船橋市のJRA中山競馬場で開催されたスペシャルトークショー＆サイン入りグッズ抽選会にゲスト出演した。

この日の中山競馬場のメインレースは「ターコイズステークス」（G3）。トークショーでは、鈴木が1番人気の（6）ウンブライルを軸にした3連単のフォーメーション、初の競馬場訪問という中森は10番人気の（5）ソルトクィーンの単勝勝負と予想を披露。結果はウンブライルが12着に沈み、ソルトクィーンが3着だったが、実は中森は複勝も購入していたことを明かし、初の馬券購入で見事に“的中”となった。

小学生まで茨城・美浦村に住んでおり、木幡育也騎手と同じ少年野球チームでプレーしたという鈴木はは以前から競馬好き。予想は外してしまったが、「競馬場でトークシするっていうのが新鮮ですし、何より自分がやっぱ競馬は好きなので。良い席で見れてめちゃくちゃよかったです」と笑顔。来季に向けて「逃げ馬も好きなので開幕から突っ走って、そのまま逃げ切りたい」と意気込みを語った。

中森は午（うま）年の来年が年男。今季は球宴前に腰を痛めて離脱となったが、「2026年シーズンは中森のシーズンだったと言われるように。馬車馬のように頑張ります」と活躍を誓った。