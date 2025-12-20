ABEMAオリジナルのバラエティ番組『禁欲倶楽部〜もう、我慢できないです〜』では、美女2人の誘惑に、みなみかわが困惑する場面があった。

【映像】美女2人が下着を脱ぎ始める様子（実際の映像）

同番組は、欲望にまみれた芸人たちが、あらゆる“欲”を禁じられた空間でさまざまなミッションに挑戦し、賞金をかけた生き残りバトルを展開するサバイバルバラエティーだ。MCは小籔千豊、せいや（霜降り明星）が務める。集められた芸人は、みなみかわ、ともしげ（モグライダー）、みちお（トム・ブラウン）、ヤジマリー。（スカチャン）、高野正成（きしたかの）、鈴木もぐら（空気階段）、お見送り芸人しんいち、ニシダ（ラランド）の8人。

第1ゲームでは、高野が脱落。続く第2ゲームは、「目の前にある針に糸を通すだけ」であり、制限時間内に一番針を通せなかった者が脱落する。すると、美女2人が芸人の目の前に登場し、あらゆるポーズで誘惑。

誘惑がエスカレートしていくと、芸人7人は絶叫し、なかなか針に糸を通せない。みなみかわは「これ、いつか子ども見るんかな…」と困惑。モニターから見ていた、せいやは、「女性の視聴者全斬りですね。この番組、おっさんしか見んぞ（笑）」と語った。

（ABEMA『禁欲倶楽部〜もう、我慢できないです〜』より）