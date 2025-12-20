サンドウィッチマン伊達みきお（51）が20日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）に生出演。

著名人24人を集めた第1回宮城県人会開催し、参加した豪華メンバーを明かした。

伊達が「念願の宮城県人会というのをとうとう開催しました」と報告して「場所は東京・白金台の八芳園というところでね、バイデン大統領と岸田総理がご飯食べたところがあったりとか、500年超えの盆栽がぶわーって並んでいたりとか」と説明。相方富澤たけしも「こんなすごいところでやるの、って。初回、ってことで気合いも入ったんでしょうけど。伊達さんが下見まで行って」と応じた。会は18日に開催だった。

そして伊達が「下見した時点で違うな、って…でも、第1回だから箔（はく）を付けるためにもね。やっぱり八芳園さんでやりたいっていうのがあったから」と会場を決めた理由について話した。

さらに「おいしいご飯を食べながらね。すごかったでしょ、あの広間」と話すと富澤は「大丈夫なの、ここ？」と当時感じた気持ちを口に出した。伊達が「ちょっと会費も高くついちゃったんですけど…みなさんすごく楽しんでいただいて、鈴木京香さんはじめ、ね。名誉会長ですからね」。富澤は「ふふふ、勝手に任命して」とツッコミを入れた。

伊達が「森くみさん（森公美子）とか、「山寺（宏一）さんとかクドカン（宮藤官九郎）さんとか来てくれて、うれしかったですね」と話すと富澤は「写真とか出たり、ネットニュースになってたんでね」と話した。伊達が「荒川静香さんも来ていただいて。荒川さんがすごい楽しかったって言って、ものすごい長文のメールいただきましてね」と話した。

ほかに楽天岸孝之投手、ヤクルトの由規投手コーチ、元乃木坂46の久保史緒里、Hey! Say! JUMP八乙女光、俳優千葉雄大、歌手高橋ジョージら計24人が参加した。