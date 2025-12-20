ムーヴ＆タントがベースの「クロメキ」モデル

ダイハツは、来年2026年1月9日から11日にかけて幕張メッセで開催される「東京オートサロン2026」（以下、TAS2026）に出展するカスタムモデルを発表しました。このうち、軽乗用車「タント」「ムーヴ」をベースとした新仕様「クロメキ」は、ネット上でも話題となっています。

今回発表されたのは、ダイハツがTAS2026に出展する計5台のカスタムモデルです。このうち、それぞれムーヴとタントがベースの「ムーヴ クロメキ」「タントカスタム クロメキ」は、内外装を黒いカラーでコーディネートした車両となっています。

ダイハツによると、ムーヴ クロメキは「ダークトーンにこだわった内外装で、落ち着いた大人のかっこよさを追求した」モデルとのこと。外装には、光るフロントグリルやリアガーニッシュを装備しており、ボディカラーや内装の各部は、ツヤを抑えたマットグレー仕上げとなっています。また、インテリアには質感の高いスウェード調素材が使用されます。

他方、タントカスタム クロメキのコンセプトは「都会の夜に似合う迫力」です。車体サイズは軽自動車の規格内に収めつつ、フロントマスクには押し出しの強い大型のグリルとバンパーを装着しました。また、このフロントグリルとリアガーニッシュには、ムーヴ クロメキと同様に光るギミックが搭載されています。一方、こちらのボディカラーはツヤのある深いブラックであり、内装はグレーとパープルを基調にまとめたと説明しています。

ダイハツのTAS2026出展車については、このほか軽トラックのハイゼットを“デコトラ”風にカスタムしたモデルを含め、見た目のインパクトの強烈さが話題となっているようです。SNSでは「ムーヴ クロメキかなり好み」「市販前提でしょうか？ ってか、出るんでしょ？」など、期待を寄せる投稿も集まっています。

特に、タントカスタム クロメキの独特なフロントグリルについては、「シャッターみたいな見た目してんなこのタント」と指摘する人も。このほか、「顔 全部グリル!! オモロイな」「デコトラハイゼットよりシャッタータントの方が気になる」「変形するロボットみたいｗ」「まあタントの方向性からしたらこうなるよな」など、ユーザーからは多様な捉え方をされている様子です。