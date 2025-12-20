PSで打席ゼロでも満額ゲット　ド軍キム・ヘソンの潤う懐事情に韓国メディアも皮肉「“金持ちの家”の控えでも構わないのだ」

ドジャースでルーキーシーズンから世界一を経験したキム・ヘソン(C)Getty Images

いかなる結果であろうと“優勝メンバー”という事実に変わりはない。

現地時間12月18日、MLBは、2025年のポストシーズンにおける分配プール金額を発表。2年連続でのワールドチャンピオンとなったドジャースは、総額4610万ドル（約72億円）。一人当たり48万4748ドル（約7560万円）の“ボーナス”が支給される形となった。

ポストシーズンに出場した全12球団が対象となる同ボーナスは、6月1日以降にチームに在籍、もしくは負傷者リストに登録されていた選手全員に、全額が支給される。ドジャースで言えば、大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希の日本人トリオはもちろん、ムーキー・ベッツ、フレディ・フリーマンら主力はもれなく大金を得る。

無論、「全員」が対象である以上、結果を残せなかった控えメンバーにもボーナスは支給される。韓国メディア『OSEN』によれば、ポストシーズンで出場2試合（打席数0）に終わったキム・ヘソンも満額を手にしたという。

マイナーリーグで開幕を迎えた26歳は、5月4日にメジャーデビューを飾ると、内外野を器用に守れるマルチ性が評価され、ワイルドカードシリーズからワールドシリーズまでロースター入り。要所で代走、または守備固めに起用された。