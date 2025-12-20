「私には分かるの」西野亮廣、新幹線で起きたハプニング明かす！ 「嬉しそうやん笑笑」「凄いw」
お笑いコンビ・キングコングの西野亮廣さんは12月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。新幹線で起きたハプニングを明かしました。
【写真】西野亮廣、新幹線で起きたハプニング！
この投稿にコメントでは、「ファミマのシャツ好き〜」「どっちも正解でおばあちゃん凄いw」「後味すっきりする話」「そんなふうに話しかける人すごいないるんだ」「コンビニの服、そこそこ高いですけどね」「見る目あるおばあさん」「そんな事言われたら嬉しいわ」「安い服と高い服を混ぜて着るのが真のお洒落」「嬉しそうやん笑笑」「かっこいい、、」「私には分かるの、、だってここグランクラスだもの」「安そうな顔って言われなくてよかったね」との声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
「お金持ちでしょう？ 私には分かるの」西野さんは「電車内で、見知らぬ婆さんから『あなた…安そうな服を来てるけど、お金持ちでしょう？ 私には分かるの』と声をかけられたww コンビニのTシャツに謝って欲しいww」とつづり、1枚の写真を載せています。ドリンクを片手に電車の座席に座る西野さんは、コンビニで購入したという黒いTシャツを着用しています。
『映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜』来春公開！西野さんが原作・脚本を務め、2020年に公開されて大ヒットを記録したアニメ映画『えんとつ町のプペル』の続編『えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜』が2026年3月27日から公開予定です。映画のプロモーション活動やムビチケ前売り配達など、忙しい活動の合間には、今回の投稿のような、日常で起きたほっこりする出来事の投稿も。映画の情報と合わせてチェックしたいですね！
