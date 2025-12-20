日テレNEWS NNN

■全国の天気
寒冷前線が、北・東日本を通過するでしょう。また、西・東日本の太平洋側を、前線を伴った低気圧が東へ進みそうです。21日は、全国的に雨が降り、雷を伴う所があるでしょう。ただ、九州や中国・四国では、雨は昼ごろにはやみ、午後はしだいに晴れてきそうです。北海道では雨や湿った雪となりますが、夕方にはやむ所が多いでしょう。

最低気温は、西日本や東海、北陸で10℃〜12℃くらいの所が多く、青森も11℃と、暖かい朝になりそうです。北海道も氷点下の所は少ないでしょう。最高気温は15℃前後の所が多く、関東では20日より高くなりそうです。ただ、西日本や日本海側では、時間とともに気温が急激に下がり、夜は朝より低くなりそうです。北海道では、雪解けが急に進みそうです。低い土地の浸水や道路の冠水、土砂災害などに注意が必要です。

予想最低気温（前日差）

札幌　　　3℃（-1　11月上旬）
仙台　　　7℃（＋6　11月上旬）
新潟　　　8℃（＋5　11月上旬）
東京都心　9℃（＋4　11月中旬）
名古屋　　10℃（＋1　11月上旬）
大阪　　　11℃（±0　11月中旬）
広島　　　12℃（＋2　10月下旬）
高知　　　12℃（＋4　11月上旬）
福岡　　　12℃（-1　11月上旬）
鹿児島　　15℃（＋1　10月下旬）
那覇　　　19℃（-1　11月下旬）

予想最高気温（前日差）

札幌　　　4℃（-5　12月上旬）
仙台　　　19℃（＋2　10月下旬）
新潟　　　16℃（-1　11月上旬）
東京都心　17℃（＋5　11月中旬）
名古屋　　14℃（＋1　12月上旬）
大阪　　　15℃（-6　12月上旬）
広島　　　16℃（＋1　11月下旬）
高知　　　18℃（-2　11月下旬）
福岡　　　15℃（-8　12月上旬）
鹿児島　　18℃（-1　11月下旬）
那覇　　　23℃（＋1　12月上旬）

■全国の週間予報
22日は、北日本を中心に寒気が流れ込み、日本海側で雪の降る所が多いでしょう。23日は、高気圧に覆われて広い範囲で晴れますが、24日から25日は、低気圧や前線の影響で、全国的に雨が降りそうです。北日本では雪の所もあるでしょう。26日・27日は、日本海側で雪や雨が降りますが、太平洋側は、晴れる所が多い見込みです。