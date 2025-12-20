【あすの天気】全国的に雨で雷伴う所も 九州や中国・四国は午後にしだいに晴れてきそう
■全国の天気
寒冷前線が、北・東日本を通過するでしょう。また、西・東日本の太平洋側を、前線を伴った低気圧が東へ進みそうです。21日は、全国的に雨が降り、雷を伴う所があるでしょう。ただ、九州や中国・四国では、雨は昼ごろにはやみ、午後はしだいに晴れてきそうです。北海道では雨や湿った雪となりますが、夕方にはやむ所が多いでしょう。
最低気温は、西日本や東海、北陸で10℃〜12℃くらいの所が多く、青森も11℃と、暖かい朝になりそうです。北海道も氷点下の所は少ないでしょう。最高気温は15℃前後の所が多く、関東では20日より高くなりそうです。ただ、西日本や日本海側では、時間とともに気温が急激に下がり、夜は朝より低くなりそうです。北海道では、雪解けが急に進みそうです。低い土地の浸水や道路の冠水、土砂災害などに注意が必要です。
予想最低気温（前日差）
札幌 3℃（-1 11月上旬）
仙台 7℃（＋6 11月上旬）
新潟 8℃（＋5 11月上旬）
東京都心 9℃（＋4 11月中旬）
名古屋 10℃（＋1 11月上旬）
大阪 11℃（±0 11月中旬）
広島 12℃（＋2 10月下旬）
高知 12℃（＋4 11月上旬）
福岡 12℃（-1 11月上旬）
鹿児島 15℃（＋1 10月下旬）
那覇 19℃（-1 11月下旬）
予想最高気温（前日差）
札幌 4℃（-5 12月上旬）
仙台 19℃（＋2 10月下旬）
新潟 16℃（-1 11月上旬）
東京都心 17℃（＋5 11月中旬）
名古屋 14℃（＋1 12月上旬）
大阪 15℃（-6 12月上旬）
広島 16℃（＋1 11月下旬）
高知 18℃（-2 11月下旬）
福岡 15℃（-8 12月上旬）
鹿児島 18℃（-1 11月下旬）
那覇 23℃（＋1 12月上旬）
22日は、北日本を中心に寒気が流れ込み、日本海側で雪の降る所が多いでしょう。23日は、高気圧に覆われて広い範囲で晴れますが、24日から25日は、低気圧や前線の影響で、全国的に雨が降りそうです。北日本では雪の所もあるでしょう。26日・27日は、日本海側で雪や雨が降りますが、太平洋側は、晴れる所が多い見込みです。