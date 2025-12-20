ALPHA DRIVE ONE、初のレッドカーペットに笑顔 『MMA2025』トップバッター登場でドーム熱狂
グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』(ボイプラ2)を経て誕生したALPHA DRIVE ONEが20日、韓国・高尺スカイドームで開催された韓国最大規模の音楽授賞式『MMA2025（The 17th MelOn Music Awards）』に登場した。
【写真】初々しい姿も！ハートポーズを決めたALPHA DRIVE ONE
初のレッドカーペットを歩いたALPHA DRIVE ONは、本編のトップバッターで登場。姿が現れると、ドームが揺れるほどの衝撃が走った。
オーディションのシグナルソングである「HOLA SOLOR」を披露。ダンスブレイクでは、各メンバーの個性が際立つ見事な振り付けが繰り広げられ、観客の歓声をさらに引き出した。
さらに、ALPHA DRIVE ONEは、プレデビュー曲「FORMULA」を披露し、フレッシュでパワフルなエネルギーをステージに注ぎ込んだ。音楽とダンスで会場を圧倒するパフォーマンスは、グループの未来に対する大きな期待を感じさせるものだった。
ALPHA DRIVE ONEは、『BOYS II PLANET』から誕生。イ・サンウォン、ジョウアンシン、ホー・シンロン、キム・ゴヌ、アルノ（ジャンジアハオ）、イ・リオ、チョン・サンヒョン、キム・ジュンソの7人組。2026年1月12日にアルバム『EUPHORIA』でデビューする。
『MMA』は、韓国最大の音楽プラットフォーム「Melon」のデータと投票によって受賞者を選定する音楽授賞式。今回が、17回目となる。日本では、動画配信サービス「U-NEXT」が、ライブ配信する。
