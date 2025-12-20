俳優の間宮祥太朗と新木優子がダブル主演する日本テレビ「良いこと悪いこと」は２０日に最終話「はじまり」が放送される。

一連の犯行が、ドの子＝瀬戸紫苑（大後寿々花）の婚約者だった刑事・宇都見（木村昂）による復讐劇だったと判明。宇都見の逮捕でフィナーレを迎えたかに見えたが、最終話で「真犯人」が明らかになるという。

未回収の謎をまとめた。

キング（間宮）と宇都見が常連だった「スナック イマクニ」。キングらの秘密基地的な立ち位置で、情報の多くはこの場所に集まっていた。宇都見が本当の狙いを隠したまま、キングらと接近できた場所でもある。

キングは同窓会の流れで貧ちゃん（水川かたまり）、カンタロー（工藤阿須加）と同店を訪れた際、半年ほど前から常連になったと説明。ドの子が亡くなった直後とみられ、偶然にしてはタイミングがよすぎるようにも感じられる。何かの導きで通うようになったのか…。

◆屮ングがタクト学園で仕事をしていた意味」

ドの子の転校先として登場した、学校に通えなくなった子供たちのための「タクト学園」。キングが４話でカンタローと電話をしていた仕事先が同学園で、こちらもただの偶然とは考えづらい。

長期にわたって、学園側がキングに接触していた可能性もある。

「キングだけが襲われていない理由」

最終話予告では、キングらのいじめが事件の発端として報じられたのか、キングの娘・花音（宮崎莉里沙）がいじめにあっているかのような描写がある。キングを直接襲うのではなく、家族を巻き込もうとする狙いが透けて見える。

自分と同じ目に遭わせたいのであれば、ドの子の父が真犯人なのか？？

ドの子は、生きていたらキングらと同級生の３４歳。その父親世代となると、週刊アポロの元編集長・五十嵐（矢柴俊博）ら、限られた人数しか候補がいないが、果たして…。