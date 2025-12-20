「エンドレス ヤーレンズ〜人生で一番ボケてツッコんだ、とある日の記録〜」ロケ直後のヤーレンズにインタビュー

ヤーレンズ(楢原真樹、出井隼之介)の90分冠特番「エンドレス ヤーレンズ〜人生で一番ボケてツッコんだ、とある日の記録〜」が、12月26日(金)、CS放送「映画・チャンネルNECO」で放送される。

矢継ぎ早にボケることで知られるヤーレンズが、どこまでボケ続けられるのか。その検証をするべく、番組がニセ番組を用意。何も聞かされていない2人は、東京の下町・江東区で街ブラロケを行うが、なかなかカットがかからない。そのため、エンドレスにボケ・ツッコミを続けるしかなく...。

今回は、10時間超えのロケを終えたばかりの2人に話を聞いた。疲労困憊でも楢原と出井のボケ・ツッコミは止まることがない！？

ヤーレンズに聞く、初冠番組ロケの感想

――先ほど撮影を終えたばかりです。率直な感想からお聞かせください

出井「普段、長時間ロケをすることもあるんですけど、移動時間があるから、その間に休めるんですよ。でも、今回は移動がほぼなく、ただただロケをし続けたので、めっちゃ疲れました(笑)。後半、何を言っているのか自分でもあまり分からなかったです」

楢原「『疲れた』が半分、『ちょっとした充実感』が半分。で、残りの半分が...」

出井「もう半分はないよ」

楢原「半分の定義は人それぞれですから」

出井「そんなことないよ」

楢原「いろいろなことが走馬灯のように思い出せたり、思い出せなかったり...」

出井「どっちなんだよ」

楢原「今日の記憶はあまりないんですけど、達成感はありました」

出井「あったんだ」

――出井さんは達成感はありましたか？

出井「最初は『江東区の魅力を皆さんにお伝えする』と聞いていたので、全然伝えられていないな...と思ったし、ボケたりツッコんだりばかりしていて不安だったので、不完全燃焼だったんですよ。だけど、企画の趣旨を聞いて"じゃあ達成感あるな"と思いましたね」

――ロケをするなか、違和感を覚えたタイミングはありましたか？

出井「一度商店街でロケをしたのに、また同じ商店街に戻ってロケをしたんです。これ、だいぶ変だなと。どういう仕組み！？と思って(笑)。なかなかカットがかからないし、何か条件を満たさなきゃ抜けられないのか、と思いましたね」

楢原「『8番出口』のようなね」

出井「パン屋さんに行って試食をし、感想を言っても全然終わらないので、ずっとボケてたんですよ。そしたら『さすがに長いからもう行きましょう』と、ちょっと急かされるっていう。"カットをかけてくれればいいのに！"とずっと思っていました(笑)」

楢原「『押してます』って言われてね」

出井「"いやいや、あんたらが止めないから押してるんだよ！"と思いましたね」

ロケ中のそれぞれの変化を語るヤーレンズの2人

――10時間もロケをしていると、徐々にボケ・ツッコミの精度も変わってくると思います。収録中は、どんな変化がありましたか？

出井「序盤の明るいボケから後半になるにつれて(楢原の)持ち前の気難しさが出てきてね」

楢原「そんなことないよ」

出井「私のツッコミに難癖をつけてきて...腹立たしいですよ」

楢原「相方が疲れ果てていたんで、『ちゃんとしろよ』という叱責ですよ。疲れているのか知らないですけど、いっぱい無視もされました。それは"腹立たしい"しかないです」

出井「持ち前の気難しさ、揚げ足取り...腹が立ちました。序盤は陽気な楢原で、だんだん素の楢原に近づいて」

楢原「そっくりそのままお返しします」

――(笑)。そんな極限状態のなか、お互いの新しい一面が見られた瞬間はございましたか？

出井「途中、保育園に寄ったんですけど、相方が4、5歳ぐらいの子から爆笑をとってるのを見て、"ああ、4、5歳の子にウケるんだ"というのが新発見でしたね(笑)。子どもたちに『何か質問ある？』と聞いたら、『なんでそんなに面白いの？』と言われていましたから。これはすごいなと」

楢原「魚屋さんの前を通ったんですけど、急に相方が店頭にあるサンマをパクってくわえて走り出して...猫みたいな一面があるなと思いました」

出井「そんなシーンはなかったです」

楢原「顔ひとつ分しか通らないような細い通路があったんですけど、相方が顔突っ込んでニュルッて行っちゃったんで、"うわ、猫じゃん"って」

――(笑)。10時間もボケ続けるロケをしたあと、楢原さんは今もまだボケ続けています。なぜ、そこまでボケられるのでしょうか？

楢原「そこにボケがあるからです」

出井「いやいや、ボケるのはあなた。『なんでそんなにツッコむんですか？』と聞かれた俺が答えるなら分かりますけど」

――『ボケ疲れたな』とはならないんですか？

楢原「だから今この状態ですよね」

出井「疲れてるんだ」

楢原「正直ね、もう出がらしの出がらし。思いついたままです(笑)。逆にすぐに思いつく自分を自分で褒めてあげたいです」

出井「有森裕子！」

――出井さんは、ツッコミーズハイになることはなかったんですか？

出井「後半は本当にめんどくさいなと思っていたし、"なんでこいつこんなにボケるんだろう"と思っていました。ボケたことによって仕事が発生するんで」

楢原「そんなこと言ったらこの人は勝手ですよ。ボケたくなったら勝手にボケて、疲れたらツッコミに引いて...。こっちは疲れても果敢にボケ続けたのに勝手なもんですよ」

出井「今回、(進行役として)小林麗菜さんが来てくれたので、それが大きかったですね。段取りごとは全部お任せして、僕はツッコミ、楢原さんはボケに徹したので、結果、私もたまにボケることができた。それは良かったです」

楢原「食レポも小林さんが全部やってくれましたからね。こっちが0点の食レポをするあいだに、100点のコメントをしていただいてね」

出井「あなたはボケて0点を出しましたけど、僕は真面目にやって0点でしたから。『王様のブランチ』(TBS系)を10年やってる小林さんはさすがでしたね」

――番組の最後にネタばらしがありました。コンセプトを聞いて、どんな気持ちになりましたか？

出井「それならもっと早く言ってほしかったですね。最初は『江東区の魅力を伝える』と聞いていたので、もっとお店の味や魅力をPRしなきゃいけないのかな、と思っていのに、"はなから必要なかったんかい！"と。最初から知っておけば、もっと(ボケの)数が出たかもしれないし」

楢原「(事前に知っておくと)最初からフルスロットルでできたかもしれないですね。でも、かかりすぎちゃって、去年の『M-1グランプリ』みたいになる可能性はあるけど(2024年は5位だった)」

出井「あら、そうなるとよくないですね〜」

ヤーレンズ初冠番組の仕上がりはいかに...！？

――10時間ロケをされましたが、どんな仕上がりになると思いますか？

出井「どう使われるか、ちょっと想像がつかないですね。普通は長く回しても10〜15分にまとめられるところが、今回90分も使ってもらえるんでね」

楢原「これはディレクターの腕の見せどころですね」

出井「えー！人任せ！」

楢原「これだけすごい食材がそろっているから、あとはディレクターがどう調理するのか？」

出井「量は多いけど質は分かりませんよ？」

楢原「素材は完璧だったので、『こんなにいい素材をそろえてこんな風になっちゃうのか』とだけならないようにしてほしいです」

出井「プレッシャーかけてるじゃないですか。イヤな感じですね〜！ろくでもない素材も結構ありましたけどね！」

ヤーレンズ(楢原真樹、出井隼之介)

文・撮影＝浜瀬将樹

