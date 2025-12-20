◆プロボクシング 全日本新人王決勝▽フェザー級（５７・１キロ以下）５回戦 〇謝花海光 （判定） 豊永太我●（２０日、東京・後楽園ホール）

フェザー級は東日本代表の謝花海光（じゃはな・かいり、２０）＝Ｍ・Ｔ＝が西軍・豊永太我（たいが、２０）＝ウォズ＝に判定勝ち。全日本新人王に輝いた。

戦績は謝花が５戦全勝（１ＫＯ）、豊永は６勝（１ＫＯ）１敗。

序盤こそ硬さが見られた謝花だったが、「３回に足を止めて相手が来た時に変えそうと思った時、パンチがハッキリ見えた。体がほぐれてきたのかなと思った」。本来の動きを取り戻した謝花は、ジャブからワンツーと効果的に打ち込み、最後まで攻め続けた。ダウンこそ奪えなかったものの、終始自分のペースで試合を進め、ジャッジ３人が５０―４５のフルマークをつける完勝だ。

「新人王を取れて、約束を果たしてほっとしています」。８月の試合後に急性硬膜下血腫のため、亡くなった、ジムメートの神足茂利さんから励まされ、全日本新人王のタイトルを取ると約束していたという。謝花は昨年、体重超過のため資格停止処分を受けたが、神足さんからは励まされてきたという。

沖縄・中城村生まれ。祖父がペルー人、祖母が日本人という家系で、ボクシングの名門である宮崎・日章学園高を卒業後、大学特待推薦の話を断り、単身で亡き祖父の母国であるペルーへ。ペルー国籍を持っていた父の紹介で、同国初の世界王者、元ＷＢＡライトフライ級（４８・９キロ以下）世界王者アルベルト・ロッセル氏のもとでボクシング修業に励み、ペルー国選手権５７キロ級で銅メダルを獲得。同国の２０２４年パリ五輪強化選手にも認定された。帰国後、世界３階級制覇王者・中谷潤人に憧れてＭ・Ｔジム入り。中谷とはスパーリングで胸を貸してもらいながら、腕を磨いてきた。

Ｍ・Ｔジムでの全日本新人王は中谷以来、２人目。中谷からは「気負わず、やりたいようにやれば結果はついてくる」などと助言ももらっていた。「スーパーチャンピオンに一歩でも追いかけられたのはうれしい。Ｍ・Ｔジムの歴史に名前を残せたかな？」と話した謝花。今後の目標について聞かれると「同世代の選手がユースなどのタイトルを持っている。色々な距離でのディフェンスとか、引き出しを多くしたりとか、スタミナもつけて、目標に向かって頑張ります」と課題を挙げながら、さらなる高みを目指していく。