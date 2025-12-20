『べらぼう』放送終了後→綾瀬はるかの“オフショット”公開「巫女さん姿たまらん」「この3人の並び豪華すぎる！」
俳優の綾瀬はるかが、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。
【写真あり】綾瀬はるかが”巫女姿”で…豪華3ショット公開！
最終回「蔦重栄華乃夢噺」（14日）では、九郎助稲荷（語り・綾瀬はるか）が再び登場を果たし、巫女の姿で蔦重の前に現れ、死のお告げを伝える…というシーンを演じた。公式SNSは「【大河べらぼう クランクアップ集】蔦重を見守り続けてきた九郎助稲荷 語りでは"時空を超えた"解説とツッコミ、お疲れ山でした！」とつづり、綾瀬と蔦屋重三郎役・横浜流星、てい役・橋本愛の3ショットを添えた。
ファンからは「九郎助稲荷さま、大事な役で再登場嬉しかったですー！」「巫女さん姿たまらんです！」「豪華な3ショットありがとうございます！」「この3人の並び豪華すぎる！」「現代風なメイクで登場の九郎助稲荷様、可愛かった！綾瀬はるかさんも、1年間お疲れ様でした！ナレーションよかったです」などの声が寄せられている。
