『MMA2025』レッドカーペットに豪華アーティストずらり JENNIE（BLACKPINK）、aespa、BOYNEXTDOOR
韓国最大規模の音楽授賞式『MMA2025（The 17th MelOn Music Awards）』が20日、韓国・高尺スカイドームで開催され、レッドカーペットに豪華アーティスト陣が集結した。
【写真】スタイル抜群！ドレスアップしたaespa
『MMA』は、韓国最大の音楽プラットフォーム「Melon」のデータと投票によって受賞者を選定する音楽授賞式。今回が、17回目となる。日本では、動画配信サービス「U-NEXT」が、ライブ配信する。
レッドカーペットには、aespa、ALPHA DRIVE ONE、ALLDAY PROJECT、BOYNEXTDOOR、EXO、HANRORO、Hearts2Hearts、ILLIT、IVE、JENNIE（BLACKPINK）、KiiiKiii、NCT WISH、RIIZE、WOODZ、ZICOらが登場。豪華なラインナップとなった。
