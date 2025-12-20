MLB・フィリーズは日本時間20日、公式SNSで中継ぎ左腕マット・ストラーム投手が、ロイヤルズへトレードすることを発表しました。

フィリーズは代わりにロイヤルズからジョナサン・ボーラン投手を獲得します。

ストラーム投手は今季、66試合に登板し、防御率2.74、22ホールド、6セーブを記録するなどフィリーズのナ・リーグ東地区優勝に大きく貢献しました。長髪をなびかせ、スリークォーター気味に鋭いボールを投げて次々と打者を打ち取り、チームの勝利を呼び込みました。

ドジャースとのポストシーズンでは、テオスカー・ヘルナンデス選手に3ランを打たれ、大谷翔平選手にはタイムリーを許したものの、レギュラーシーズンでのドジャース戦を見れば、3試合に登板し、打者10人に対し、4奪三振で無失点と好投。いずれも勝利に貢献しました。

フィリーズはレギュラーシーズンでは、ドジャース相手に4勝2敗と勝ち越しただけでなく、勝率でも上回るなど驚異的な強さを見せつけました。

新加入のボーラン投手は、今季は主に中継ぎとして活躍した右腕。1試合の先発を含む34試合に登板し、防御率3.86、1勝2敗、2ホールドを記録しました。