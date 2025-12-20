トヨタ「ちいさいSUV」ライズがスゴい！

トヨタのコンパクトSUV「ライズ」は、国内で販売される同社のSUVの中で最も小さなモデルとして確固たる人気を誇っています。

ライズは、2019年11月にダイハツ「ロッキー」のOEM車として登場。その人気の高さは現在も継続しており、登場から6年を迎えた2025年11月には、日本自動車販売協会連合会が発表した「乗用車ブランド通称名別順位」で1万4台を販売し、登録車部門で堂々の3位にランクインするなど、高い実績を示しています。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタの「ちいさいSUV」です！（30枚以上）

一体どのようなモデルなのでしょうか。

ライズは、ダイハツが開発した「DNGA（Daihatsu New Global Architecture）」をコンパクトカーに初めて導入したモデルであり、プラットフォームやパワートレインを一新して開発されました。

全長3995mm×全幅1695mm×全高1620mmという5ナンバー（小型車）枠に収まるコンパクトな車体でありながら、SUVらしい力強いデザインと広いラゲッジスペースを両立させているのが魅力です。

パワートレインは、1リッターガソリンターボ、1.2リッターガソリン、そして1.2リッターガソリンエンジンで発電しモーターで走行するハイブリッドシステム「e-SMART」の3種類が用意されています。

そして、2024年11月5日には一部改良モデルが発売されました。この改良は主に法規対応のために行われたもので、リアに装着されていたコーナーセンサーが従来の2個から4個へと増設されました。

さらに、コーナーセンサーの作動状況がメーター内に表示されるようになり、車両を後退させる際の安全性が大幅に向上しています。

グレード展開は、ガソリン車には「X」「G」「Z」（2WD／4WD）が、ハイブリッド車には「G」「Z」（各2WD）が設定されています。

価格（消費税込）は、ガソリン車が180万700円から241万3400円、ハイブリッド車が226万3800円から244万2000円です。

ライズは5ナンバーサイズでありながら、力強いデザイン、広々としたラゲッジスペース、そして燃費に優れた多様なパワートレインを兼ね備えています。

最新の一部改良により後退時の安全性も強化され、「小さな車体でも本格SUVの魅力と実用性を手に入れたい」と考えるドライバーにとって、この進化を遂げたライズは、まさに最適な選択肢と言えるでしょう。