おつまみにぴったり！新定番「油淋鶏味玉」がリピ決定のうまさ

油淋鶏のたれで漬けた卵は絶品！

揚げ鶏をねぎ入りのしょうゆだれでいただく油淋鶏（ユーリンチー）は、甘酸っぱいたれが人気のおかず。このたれにゆで卵を漬けたら、どんな味になるのでしょうか？正解は……ごはんが進む、リピ決定の美味しさ！今回は詳しい作り方と、やみつきになった皆さんのコメントをご紹介します。

ポリ袋漬けが便利

まずは長ねぎをみじん切りにして油淋鶏のたれを作り、ゆで卵と一緒にポリ袋に入れます。あとは冷蔵庫に半日〜1日おいたら完成！たれをかけて食べると、さらにおいしいです。

甘辛味が卵にしみしみ！

つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも「少し甘酸っぱくて、美味しかったです」「甘辛タレが卵によく染み止まらない美味しさ」などと、たれとゆで卵の相性に惚れたユーザーさんからのコメントがたくさん！「毎日一個ずつ食べてます」というコメントもありました。





味がしっかりついた卵は、お弁当やおつまみにもぴったり。漬けたあとのたれは、きゅうりを漬けたり、肉料理に使ったりと幅広く活用できます。少し違った味玉を作りたいとき、ぜひ試してみてください。（TEXT：菱路子）