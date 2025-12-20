■これまでのあらすじ

保育園で再会した元カレから色目を使われ、彼の妻からも誤解され、美優は八方塞がりだった。そこで美優は元カレを呼び出し、妻への思いなどを聞き出すことにする。その会話を隣で妻が聞いているとも知らず、元カレはぺらぺらとしゃべり出し…。



後ろの席に妻が座っていたなんて…。「大野さんのおかげで本音が聞けてよかったわ」ってことは、それってつまり、美優と妻が手を組んでいたってことか…？信じられない…いつどこでふたりはつながったんだ？「離婚しましょう」という妻の目は冷たく「私は全部知っている」「そんな男が薄い夫婦論を語るな！」と言われました。もしかして…全てバレている？美優にも「女をナメるな 気持ち悪い！」と言われ、ショックのあまり頭が働きません。俺が…離婚？そんな予定はなかったー…。イラスト:のばら(ウーマンエキサイト編集部)