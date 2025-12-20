ユーチューバー・ヒカル（34）が19日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、わずか6カ月でのスピード離婚を報告。その場で実業家・進撃のノア（30）が言い放った一言がネット上で話題となっている。

ヒカルは「言葉を選ばずに言うと、最初から最後まで僕がずっとかき回し続けて、ちゃぶ台をひっくり返し続けた結果、こうなりました」とノアと離婚した理由を伝え「自分勝手に生きた結果、こうなってるんで弁解の余地はありません」と自身に原因があるとした。

そこでノアは「ヒカルくんはユーチューバーとしては凄いし、誰よりも尊敬している」としたが「旦那としてはマジで向いてない」と一言でバッサリ。「ホンマに最下層。一途な人には向いてない。次にヒカルくんから“結婚しよう”とか言われた子はちゃんと考えた方がいい。思ってる以上にヤバい」と本音をぶっちゃけていた。

ネット上では「よく言った！」「他にいくらでもいい男はいる」「叩くなら俺を叩いてくださいって、、、あんた以外叩く人おらんわ」「結婚が重いんじゃなくてお前が軽すぎるんや」「ダッセェ男って言葉に尽きる」「好きな女性を幸せにできない男がカリスマなワケない」と厳しいコメントが多く寄せられていた。